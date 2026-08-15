Parma kalecisi Zion Suzuki'nin Paris Saint-Germain'e transferi, aralarında Fabrice Hawkins'in de bulunduğu kaynaklara göre gerçekleşmedi. RMC Sport'un transfer muhabiri, 23 yaşındaki Japon oyuncunun cephesinden gelen yeni talepler nedeniyle PSG'nin bu transferden vazgeçtiğini aktardı. Fabrizio Romano'ya göre Aston Villa ise hemen devreye girmek istiyor.

PSG ile Suzuki, salı günü kişisel şartlarda sözlü anlaşmaya vardı. Paris ekibi, daha önce de oyuncunun Haziran 2029'a kadar sözleşmesinin bulunduğu Parma ile 35 milyon euroluk bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlamıştı.

PSG bu cumartesi İtalya'ya özel jet gönderdi, ancak anlaşma sonunda yine de bozuldu. Suzuki'nin menajerleri, PSG tarafından "çok yüksek" olarak nitelendirilen komisyonlar talep etti.

Hawkins, "Bu talepler anlaşmanın raydan çıkmasına neden oldu" dedi. Böylece Suzuki mutlak bir üst düzey transfer fırsatını kaçırırken, yine de önemli bir adım atabilir.

Aston Villa, Parma ile "30 milyon euronun üzerinde" bir bonservis bedeli için görüşmelere şimdiden başladı. İngiliz ekibi, Juventus'un ilgilendiği Emiliano Martínez'in ayrılma ihtimalini güçlü biçimde hesaba katıyor.

Parma en az 30 milyon euro kazanırsa, kulüp tarihinin en yüksek gelir getiren dördüncü transferine imza atmış olacak. Kulübe bundan daha fazla kazandıran isimler yalnızca Hernán Crespo (56,8 milyon, Lazio), Gianluigi Buffon (52,8, Juventus) ve Lilian Thuram (36,1, Juventus) olmuştu.

Suzuki kariyerine Urawa Red Diamonds'ta başladı ve 2023'te Sint-Truiden'e transfer oldu. Belçika ekibi, onu 2024'te 8,2 milyon euro karşılığında Parma'ya sattı. Japon kaleci burada Serie A'nın daha iyi kalecilerinden biri haline geldi.

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin elinde Matvey Safonov ve Lucas Chevalier gibi kaleciler bulunuyor. Ancak geçen yaz Lille OSC'den 40 milyon euro karşılığında gelen Chevalier, PSG'deki ilk sezonunda oldukça şanssız bir dönem geçirdi, ilk 11'deki yerini Safonov'a kaptırdı ve yeniden ayrılmasına izin verilebilir.