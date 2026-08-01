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Bart DHanis

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Paris Saint-Germain istediğini aldı ve yeni forvet için 50 milyon euro ödeyecek

Transfers
Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain, Maghnes Akliouche transferini bitirdi. Fabrizio Romano'nun cumartesi sabahı aktardığına göre Fransız hücum oyuncusu, 50 milyon euro karşılığında AS Monaco'dan geliyor.

PSG, genç kanat oyuncusunun bonservis bedeli konusunda çarşamba günü Monaco ile anlaşmaya varmıştı. Şimdi ise oyuncunun kendisiyle de anlaşma sağlandı.

Gelecek hafta sağlık kontrolünden geçmesi planlanıyor, ardından Akliouche Fransız başkentinde 2031'in ortasına kadar sürecek bir sözleşmeye imza atacak.

2026 Dünya Kupası'nda Fransa ile yer alan Akliouche'un, Paris'te Bradley Barcola'nın yerine geçmesi bekleniyor. Hücum oyuncusu şu anda Premier League'e transfer için Liverpool ile görüşüyor.

Fransa Milli Takımı'nda 10 kez forma giyen oyuncu, Monaco formasıyla 139 maça çıktı. Bu süreçte 23 gol attı ve 28 asist yaptı.

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Mallorca
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Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG

PSG'nin transfer çalışmaları henüz bitmedi. Fabrizio Romano, cuma akşamı kulübün Mika Godts ile kişisel şartlarda anlaşmaya yaklaştığını duyurdu.

Bu anlaşma sağlanırsa, iki kez Şampiyonlar Ligi kazanan ekip, Belçikalı oyuncu için 60 milyon euro talep eden Ajax'a teklif sunacak.

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