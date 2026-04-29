Paris Saint-Germain'in yıldızı Achraf Hakimi, Bayern Münih maçında hamstringini yırttı

RMC Sport'un Çarşamba günü bildirdiğine göre, Achraf Hakimi hamstringinde bir yırtık yaşadı. Faslı oyuncu Salı günü arka bacağından rahatsızlık duyduğu açıkça görülüyordu, ancak buna rağmen Bayern Münih ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçını sonuna kadar tamamladı.

Hakimi, top için girdiği mücadelede sakatlandı ve hemen hamstringine dokundu. Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülünün sahibi, oyundan çıkarılacak gibi göründü, ancak sonunda yerinde kaldı ve maçı sonuna kadar oynadı.

Hakimi maçı sonuna kadar oynadığı için Fransız medyası, bunun sadece bir kramp veya hafif bir gerilme olup olmadığı konusunda spekülasyonlar yaptı. Ancak gerçekte durum daha ciddi ve hamstringinde bir yırtık olduğu ortaya çıktı.

Hakimi, Şampiyonlar Ligi yarı finalinin Bayern Münih ile oynanacak rövanş maçını kesinlikle kaçıracak. RMC Sport ayrıca, sağ bek oyuncunun 30 Mayıs'ta oynanacak olası Şampiyonlar Ligi finalinde "yerini alabileceğini" bildiriyor.

“Şu anda Dünya Kupası'na katılımı tehlike altında değil” diyen yayın organı, Fas halkını ve milli takım teknik direktörü Mohamed Ouahbi'yi rahatlattı. Yine de endişeler var: Bir nüksetme, onun Dünya Kupası'nı (veya turnuvanın başlangıcını) kaçırması anlamına gelebilir.

Hakimi'nin önümüzdeki hafta Münih'te Warren Zaïre-Emery ile değiştirilmesi bekleniyor, bu da Paris ekibinin orta sahasında bir yer açacak. Teknik direktör Luis Enrique'nin takımı o zaman 5-4'lük bir üstünlüğü savunacak.

Nuno Mendes hakkında ise daha iyi haberler var. 84. dakikada oyundan alınan Portekizli oyuncunun fiziksel şikayetleri, tahmin edilenden daha hafif çıktı. Mendes'in önümüzdeki hafta Çarşamba günü "normal" bir şekilde ilk 11'de yer alması bekleniyor.