Geçtiğimiz 11 Ağustos'ta Fransız kulübü Lens, Serge Aurier'in dönüşünü bir basın açıklamasıyla duyurdu; ancak bu kez oyuncu olarak değil.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Antrenörlük ve yönlendirme arasında, La Gaillette Akademisi'nin en önemli mezunlarından biri olan ve 400'ü aşkın profesyonel maç tecrübesine sahip Serge Aurier, La Gaillette Jérôme Martel Akademisi'ne geri dönüyor."

Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı: "Eski Fildişi Sahili millî oyuncusu, tecrübesini yardımcı antrenör olarak 15 yaş altı takımıyla paylaşacak."

Ancak Paris Saint-Germain'in eski sağ beki, Fransız "Foot Mercato" ağının aktardığına göre şu an için futbolu tamamen bırakmayı düşünmüyor.

33 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu istediği herhangi bir kulüple imza atma özgürlüğüne sahip; ancak geçtiğimiz Ağustos ayında İranlı kulüp Persepolis ile olan futbol dönemi sona erdiğinden bu yana kendisine uygun bir kulüp bulamamıştı. Nihayet yeni durağını buldu.

Aurier'in yeni durağı profesyonel bir seviyede olmayacak, aksine yedinci lig düzeyinde olacak. "La Voix des Sports" gazetesinin ortaya koyduğuna göre, Hauts-de-France bölgesinin ikinci lig takımlarından biri olan Montigny-en-Ostrevent kulübüyle imza atacak.

Bazı detayların hâlâ son rötuşlarının yapılması gerekiyor ve düzenlemeler tamamlandığında, yardımcı antrenörlük kariyerine başlamasının yanı sıra futbol oynamayı da sürdürebilecek.

Aurier'in profesyonel kariyerine Lens'te başladığını, ayrıca Paris Saint-Germain, Tottenham ve Nottingham Forest gibi birçok büyük Avrupa kulübünde forma giydiğini belirtmek gerekir.

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