Ajax Amsterdam, Belçikalı kanat oyuncusu Mika Godts'u, bu yaz transferi bitirmek için büyük çaba gösteren Paris Saint-Germain'e bırakmak için bir mali şart belirledi.

Paris Saint-Germain, üst üste iki kez UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazandıktan sonra zirvedeki yerini korumak amacıyla kadrosunu yeni transferlerle güçlendirmek istiyor.

Kendi cephesinde "Mundo Deportivo" gazetesi, Ajax'ın kanat oyuncusunun Paris kulübüne olası transferinin maddeleri üzerinde görüştüğünü ve bir anlaşmaya vardığını, şimdi ise geriye yalnızca Ajax'ın onayının kaldığını aktardı.

Gazete, Hollanda kulübünün Godts'u elinde tutmak için elinden gelenin en iyisini yaptığını, ancak Fransız kulübünün belirli bir meblağa (60 milyon euro) ulaşması halinde onun ayrılışını hiçbir şeyin engelleyemeyeceğinin farkında olduğunu ekledi.

Ajax'ın sportif direktörü Jordi Cruyff, dün Cumartesi, "kendisine ihtiyaç duydukları" için Godts'un bir sezon daha Amsterdam'da kalmasını istediğini belirtti; ancak yerel basın bugün Pazar, oyuncu ile Paris Saint-Germain arasındaki anlaşmanın tamamlandığını bildirdi.

İspanyol gazetesi şu yorumu yaptı: "Başka bir deyişle, Godts ayrılmak istiyor. Bir oyuncu ayrılmak istediğinde, onu engellemek zordur."

Hollanda gazetesi "De Telegraaf", 60 milyon euro büyük bir meblağ olduğu için Ajax'ın büyük olasılıkla onay vereceğine işaret ediyor.

Gazete, Ajax ile Paris Saint-Germain'in bir anlaşmaya varması halinde Godts'un "Parc des Princes" stadında 2031 ya da 2032 yılının ortasına kadar bir sözleşmeye imza atacağını ekledi.

Oyuncunun menajeri Niels de Jonk, gazeteye şöyle konuştu: "Bir çözüm bulacağız."