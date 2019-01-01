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Paris Saint-Germain, Fernando'yu kadrosuna katmak istiyor

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Paris Saint-Germain'in, Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Fernando için temaslarda bulunduğu iddia edildi.

Galatasaray'ın 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Fernando Reges ile ilgili önemli bir transfer iddiası geldi.

UOL Esporte' nin haberine göre; Brezilyalı defansif orta saha oyuncusu için Paris Saint-Germain, 2.5 yıllık bir teklifte bulundu.

Sarı-kırmızılılarla 2020 yazına kadar sözleşmesi bulunan Fernando için Galatasaray'ın istediği bonservis bedelinin ise 6 milyon euro olduğu öne sürüldü.

Öte yandan Brezilyalı yıldızla PSG adına görüşen ismin bir dönem Porto'da birlikte çalıştığı futbol direktörü Antero Henrique olduğu belirtildi. Portekiz vatandaşlığı da bulunan Fernando, PSG'ye transfer olursa yabancı statüsünde sayılmayacak.

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Fernando, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 17 maçta 1 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

 

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