"Paris Saint-Germain'den daha iyi bir takım yok"

Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi finaline yeniden ulaşmak için Bayern Münih'i yenmek zorunda. Teknik direktör Luis Enrique, kısa süre önce şampiyonluğa ulaşan Alman rakibinden kesinlikle korkmuyor.

Enrique, Salı günü Parc des Princes'te oynanacak Avrupa derbisi öncesinde Pazartesi günü basın toplantısına katıldı. İspanyol teknik direktör, PSG ve Bayern'in hem savunma hem de hücum açısından Avrupa'nın en iyi takımları olduğunu vurguladı.

"Bayern, tutarlılık konusunda bizden biraz önde. Çünkü bu sezon çok sık kazandı. Ancak takım olarak gösterdiğimiz performansa bakıldığında, biz Bayern'in üstündeyiz. Bizden daha iyi bir takım yok," diyerek Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi'ndeki bu önemli maç öncesinde havayı ısıtıyor.

"Bunu grup aşamasından sonra, ilk sekiz dışında kaldığımızda da söylemiştim. Ve şimdi de tekrarlıyorum," diyor PSG'nin umut dolu teknik direktörü, takımına övgüler yağdırmasına rağmen Salı günkü rakibine büyük saygı duyuyor.

"Bayern'de çok sayıda üst düzey oyuncu var. Ve her oyuncunun bireysel niteliklerini ortaya çıkarmayı başaran bir teknik direktör. Bu sayede gerçek bir takım oluşturdu," diyerek meslektaşı Vincent Kompany'e övgüde bulunuyor.

Luis Enrique, Michael Olise'nin son haftalarda formunun zirvesinde olduğunu biliyor. "Sadece Olise'yi değil, Bayern'in tüm oyuncularını çok takdir ediyorum," diye vurguladı geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanan PSG'nin teknik direktörü.

"Bayern'i izlemeyi seviyorum, en sevdiğim takımlardan biri. Çünkü her zaman hücum futbolu oynuyor. Favorisi yok, çünkü bu tür maçlar detaylarla belirlenir. Ama elbette kendimize çok güveniyoruz," diyor PSG teknik direktörü.