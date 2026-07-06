Paris Saint-Germain, Barcelona’ya ağır bir darbe indirdi

Avrupa kıtasının devleri arasında genç yetenekler için süren rekabet devam etti; bu kez hedef Mali’ydi. Paris Saint-Germain, bir süredir oyuncuyu takip eden Barcelona’yı geride bırakarak, en dikkat çeken genç yeteneklerden birinin transferini neredeyse tamamlamayı başardı. Böylece Avrupa şampiyonu, gelecek vaat eden en iyi oyuncuları kadrosuna katarak takımın geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor.

"Africa Foot" sitesine göre, "Mali'nin Messi'si" lakaplı genç orta saha oyuncusu Aboubakar Maiga, kısa süre önce Fransız kulübünde geçirdiği başarılı deneme döneminin ardından Paris Saint-Germain'e katılmaya çok yaklaştı.

Haberde, Parisli kulübün, oyuncunun mezun olduğu Afrika Futbol Akademisi ile transferin tamamlanması için bir anlaşmaya vardığı belirtildi. Maiga'nın önümüzdeki dönemde Fransa'ya dönerek transfer işlemlerini tamamlaması bekleniyor.

Paris Saint-Germain, genç oyuncuyu geliştirmek ve Avrupa futbol ortamına uyum sağlamasına yardımcı olmak için kapsamlı bir program hazırladı. Maiga, reşit olana kadar bu program kapsamında çalışmaya devam edecek ve ardından Avrupa şampiyonu kulübün A takımına resmi olarak katılarak kariyerine devam edecek.

Paris ortamı Abubakar Maiga için yabancı değil; zira daha önce deneme süresi sırasında Paris Saint-Germain Genç Takımı ile bir turnuvada forma giymiş ve bir gol atarak kulüp yetkilileri üzerinde olumlu bir izlenim bırakmıştı.

Mayiga, başkent Bamako’daki Afrika Futbol Akademisi’nde yeteneğini geliştirerek geçirdiği yılların ardından, Mali futbolunun en önde gelen gelecek vaat eden yeteneklerinden biri olarak görülüyor ve şu anda futbol kariyerindeki en önemli adıma yaklaşıyor.

Oyuncunun adı Barcelona’nın radarında güçlü bir şekilde yer alsa da ve “Africa Foot” sitesi daha önce Katalan kulübünün onu kadrosuna katmak istediğini açıklamış olsa da, mevcut göstergeler Paris Saint-Germain’in yarışı kendi lehine sonuçlandırdığını ve bu gelecek vaat eden Malili yeteneği kadrosuna kattığını doğruluyor.

Aboubakar Maiga, kısa süre önce Fas’ta düzenlenen 17 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası’nda Mali milli takımıyla forma giydi ve Aralık 2026’da Katar’da düzenlenecek 17 Yaş Altı Dünya Kupası’na hazırlanıyor; hedefinde ise milli takımını şampiyonluk mücadelesine taşımak var.