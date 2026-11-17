Önümüzdeki devre arası transfer dönemi, teknik direktör Hansi Flick'in planlarındaki rolünün azalması ve Camp Nou'dan ayrılabileceğine dair işaretlerin giderek artmasıyla geleceği belirsizleşen bir Barcelona yıldızının kariyerinde dönüm noktası olabilir.

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Avrupa kulüpleri Alejandro Balde'yi transfer etme fırsatı ararken Paris Saint-Germain da oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasına girdi. Fransız ekibi, önümüzdeki haftalarda heyecan verici gelişmelere sahne olabilecek yarışta İtalyan ve İngiliz kulüplerinin yanı sıra Monaco'nun da yer aldığı listeye katıldı.

Fransız Foot Mercato'nun haberine göre Paris Saint-Germain, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında 23 yaşındaki Balde'yi transfer etmekle ilgileniyor.

Bu gelişme, Paris ekibinin ocak ayında yeni bir kaleci transferi için harekete geçebileceğine dair haberlerle eş zamanlı geliyor. Fransız kulübünün ilgilendiği isimler arasında Borussia Dortmund'un kalecisi Gregor Kobel de gösteriliyor.

Ancak Balde dosyası, oyuncunun durumunu takip eden kulüp sayısının fazlalığı ve Barcelona'nın, özellikle uzun müzakerelere girmeden uygun bir bedel almasını garanti edecek bir formül bulması halinde, oyuncunun ayrılığından maddi kazanç elde etme isteği nedeniyle daha karmaşık görünüyor.

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Juventus, Balde'yi kiralamayı değerlendiriyor

İtalya'da Juventus, İspanyol beki kadrosuna katma ihtimalini ciddi şekilde değerlendiriyor. Kulüp, oyuncuyu sezon sonunda satın alma hakkı tanıyan bir maddeyle kiralık olarak transfer etmeyi düşünüyor.

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Barcelona'nın oyuncudan vazgeçmesi karşılığında elde etmeyi hedeflediği piyasa değerinin en az 40 milyon euro civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu rakam, iki taraf arasındaki müzakerelerin temelini oluşturabilir.

Masadaki senaryolardan biri, Juventus'un gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanması halinde zorunlu hale gelecek 40 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu konulması.

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Bu formül iki taraf için de uygun görünüyor. İtalyan kulübü yüksek bonservis bedelini ödemeyi erteleyebilecek, Barcelona ise anlaşmanın şartlarının gerçekleşmesi koşuluyla sezon sonunda önemli bir ekonomik gelir garanti etme fırsatı yakalayacak.

Mendes temaslara başladı, Milan ve Roma da devrede

Juventus bu dosyada yalnız değil. Portekizli menajer Jorge Mendes, birçok İtalyan kulübüyle olan güçlü ilişkilerinden yararlanarak Balde için uygun bir adres bulmak amacıyla temaslara başladı.

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Mendes, geçen yaz transfer döneminde oyuncuyu Milan ve Roma'ya önermişti. Balde'nin durumunu hâlâ takip eden iki kulüp, özellikle Portekizli menajerle aralarındaki iyi ilişki sayesinde transfer yarışında avantaj elde edebilir.

Bununla birlikte Roma'nın şansı şu an için görece daha düşük görünüyor. Kulüp, Balde maaş taleplerini düşürmeyi kabul etmediği ya da Barcelona kiralık dönemde maaşının bir kısmını üstlenmediği sürece, oyuncunun maaşını transferin tamamlanmasının önünde bir engel olarak görüyor.

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Monaco pusuda, Barcelona satışa hazırlanıyor

İtalya dışında, daha önce adı oyuncuyla anılan Monaco da İspanyol bekin durumunu takip etmeyi sürdürüyor. Bu sırada Balde'nin Flick'in projesinde yeniden ilk 11'deki yerini kazanıp kazanamayacağına dair şüpheler artıyor.

Öte yandan Barcelona, özellikle yönetimin transferden uygun bir gelir sağlayacak bir anlaşmaya varması halinde, Balde'nin ayrılığını diğer mevkileri güçlendirmek için kullanılabilecek mali kaynak yaratma fırsatı olarak görüyor.

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Devre arası transfer döneminin açılışı yaklaşırken, hizmetleri için verilen mücadele Paris Saint-Germain, Juventus, Milan, Roma ve Monaco arasında bir yarışa dönüştü. Camp Nou dışında yeni bir deneyimle karşı karşıya kalabilecek İspanyol oyuncu için tüm ihtimaller açık görünüyor.