Paris Saint-Germain, Barcelona'nın golünü çaldı

Görünüşe göre Barcelona ile Paris Saint-Germain arasındaki rekabet artık sadece futbol sahasıyla sınırlı kalmıyor, genç yetenekler piyasasının derinliklerine kadar uzanıyor. Parisli kulüp, Afrika kıtasının en parlak genç yeteneklerinden birini kadrosuna katarak Katalan rakibine yeni bir darbe indirmek üzere.

Bu hikaye, iki devin daha önceki senaryolarını akla getiriyor. İki kulüp, yine ortak bir hedef için rekabet ediyor, ancak bu kez gelecek vaat eden yetenekleri keşfetme dünyasında.

Son yıllarda Barcelona, genç oyuncuları düşük fiyatlarla transfer etmeye dayalı net bir strateji benimsedi. Bu strateji, aktif bir scout ağı ve dünya çapındaki birçok akademi ile yapılan anlaşmalardan yararlanarak, kulübün akademisini yüksek maliyetler olmadan gelecek vaat eden oyuncularla güçlendirmesine yardımcı oldu.

Afrika kıtası, Katalan kulübünün odaklandığı en önemli pazarlardan biriydi. Kulübün spor yönetimi, buradaki yetenekleri yakından takip etti ve bu da çeşitli derecelerde başarıya sahip bir dizi genç oyuncunun kadroya katılmasıyla sonuçlandı. Ancak bu genişleme gözden kaçmadı ve Paris Saint-Germain, Barcelona'nın yıllardır kullandığı aynı sistemi hedef alarak yarışa güçlü bir şekilde girmeye karar verdi.

Bu mücadelenin merkezinde, 16 yaşındaki Malili ofansif orta saha oyuncusu Aboubakar Maiga'nın adı öne çıkıyor. Maiga, genç milli takımlarda gösterdiği performanslarla dikkatleri üzerine çekti. Barcelona, geçen yaz transferi tamamlamaya çok yakındı. Oyuncu, kulüpte bir süre deneme sürecinden geçtikten ve büyük potansiyelini gösteren birçok antrenmana katıldıktan sonra, transferi tamamlamak için yasal yaşına ulaşmayı beklemek üzere ülkesine geri dönmüştü.

Ancak son gelişmeler beklenmedik bir sürpriz getirdi. Maiga, Paris'te ortaya çıktı ve en iyi dünya yetenekleriyle kadrosunu güçlendirmek isteyen Paris Saint-Germain Akademisi'nde yeni testlere tabi tutuldu. İşler bununla da kalmadı; oyuncu, gerçek rekabet seviyesini değerlendirmek amacıyla Ajax tesislerinde düzenlenen "Olympia Cup for the Future" turnuvasında Paris ekibiyle birlikte yer aldı.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, bu katılım oyuncunun geleceğini belirleyecek kritik bir sınav niteliğinde; zira Fransız kulübün teknik ekibi, bu deneyim sırasında kendini kanıtlaması halinde, 18 yaşını doldurur doldurmaz onu kadroya katmak üzere resmi olarak sözleşme imzalama olasılığını değerlendiriyor.

İki kulüp arasındaki rekabet yeni ortaya çıkan bir şey değil, aksine son aylarda şiddetini artırdı. Kış transfer döneminde Paris Saint-Germain, son anda "La Masia"ya katılmaya çok yakın olan bir oyuncunun transferini tamamlayarak Barcelona'ya ağır bir darbe indirdi. Bu durum, Katalan akademisinin geliştirme projesinde bir gerileme olarak değerlendirildi.

Buna karşılık, Barcelona da boş durmadı. Paris Saint-Germain akademisinin en önemli savunma yeteneklerinden biri olan Emmanuel Mbemba'nın Fransız kulübüyle sözleşme yenileme görüşmelerinin tıkanması üzerine, Barcelona'ya teklifler geldi. Bu durum, iki taraf arasındaki açık çatışmanın doğasını yansıtıyor.

Mevcut göstergeler, iki kulübün stratejilerinin benzerliği nedeniyle bu rekabetin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini gösteriyor. Barcelona, akademi mezunları ve düşük maliyetli genç yeteneklerden oluşan bir kadroya güvenmeye devam ederken, Paris Saint-Germain de aynı yönde ilerliyor ve Luis Enrique ile Luis Campos'un liderliğindeki yönetim vizyonu ve büyük mali imkanlarından yararlanıyor.

