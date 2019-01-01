Paris Saint-Germain, Abdou Diallo'yu kadrosuna kattı

Borussia Dortmund’da forma giyen Fransız stoper Abdou Diallo, Paris Saint-Germain’e transfer oldu.

23 yaşındaki asıllı Fransız stoper için Alman ekibine 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyen PSG, başarılı oyuncuyla 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

İmza sonrasında konuşan Diallo, “ gibi prestijli bir kulübe transfer olmak büyük onur. PSG’nin projesi benim için her zaman çekiciydi. Kariyerimde önemli bir adım atıyorum” dedi.

altyapısında yetişen Abdou Diallo, ’nın Zulte Waregem takımında kiralık forma giydikten sonra 2017’de ’a 5 milyon euro’ya transfer olmuştu. Geçen sezon başında Dortmund’un 28 milyon euro’ya transfer ettiği Fransız savunmacı, oynadığı 38 maçta 1 gol atıp 1 asist yapmıştı.