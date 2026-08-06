Paris Saint-Germain, 50 milyon euroluk yıldız transferini doğruladı

Paris Saint-Germain, Maghnes Akliouche transferini bitirdi. Fransız sağ kanat, 50 milyon euro karşılığında AS Monaco'dan geliyor; Paris ekibi bunu resmi kanalları üzerinden doğruladı.

PSG, genç kanat oyuncusunun bonservis bedeli konusunda geçen çarşamba günü Monaco ile anlaşmaya zaten varmıştı. Pazar günü ise oyuncunun kendisiyle de anlaşma sağlandı.

Gelecek hafta sağlık kontrolünden geçmesi planlanıyor, ardından Akliouche Fransa'nın başkentinde 2031 yılının ortasına kadar sürecek bir sözleşmeye imza atacak.

2026 Dünya Kupası'nda Fransa ile yer alan Akliouche, Paris'te Bradley Barcola'nın yerine düşünülen isim olarak görülüyor. Hücum oyuncusu şu anda Premier League'e transfer için Liverpool ile görüşüyor.

Fransa Milli Takımı formasını on kez giyen oyuncu, Monaco formasıyla 139 maça çıktı. Bu süreçte 23 gol atıp 28 asist yaptı.

PSG, transfer piyasasında henüz işini bitirmiş değil. Fabrizio Romano, cuma akşamı kulübün Mika Godts ile kişisel anlaşmaya yakın olduğunu duyurdu.

Fransızlar, ödenecek bonservis bedeli konusunda Ajax ile yoğun şekilde görüşüyor. 40 milyon euro artı 5 milyon euro bonus içeren ilk teklif, Amsterdam ekibi tarafından net bir şekilde reddedildi.