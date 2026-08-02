Paris Saint-Germain, devam eden yaz transfer döneminde İtalya liginden dikkat çekici bir transferi bitirmeye yaklaştı.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" ağındaki hesabından şunları yazdı: "Paris Saint-Germain, transfer konusunda kaleciden yeşil ışık almak için Zion Suzuki'ye projesini sundu."

Transfer uzmanı sözlerine şöyle devam etti: "Paris Saint-Germain, Parma ile görüşmelerde ilerlemeye hazır. Juventus da Suzuki'yi kadrosuna katmak istiyordu, ancak ilk teklifi reddedildi."

Hatırlatmak gerekirse, geçen sezon Gianluigi Donnarumma'nın Manchester City'ye satılmasının ardından Lucas Chevalier ve Matvey Safonov, Paris Saint-Germain'in kalesini korumak için dönüşümlü olarak ilk on birde forma giymişti.



