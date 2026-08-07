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Bradley BarcolaGetty

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Paris'in masasında: Liverpool, Barcola'yı kadrosuna katmak için dev bir teklif sundu

Transfers
Paris Saint-Germain
Liverpool
La Liga
Premier Lig
B. Barcola
Fransa
İngiltere
İspanya

Avrupa şampiyonunun durumu ne?

İngiliz Liverpool kulübü, Fransız kanat oyuncusu Bradley Barcola'yı kadrosuna katmak için Paris Saint-Germain'e 115 milyon euroluk resmi bir teklif sundu. Fransız "L'Équipe" gazetesinin haberine göre bu adım, günler süren keşif amaçlı görüşmelerin ardından atılan bir tırmanış hamlesi niteliğinde.

Ciddi bir hamle

Yaz transfer döneminin kapanmasına yalnızca 3 hafta kala Liverpool, doğrudan temasa geçmeye karar verdi. Ancak teklifin sabit ve değişken bedeller ile ek primlere ilişkin ayrıntıları açıklanmadı.

Paris'in reddi

Gazeteye göre Paris Saint-Germain'in teklifi reddetmesi bekleniyor; zira Paris yönetimi, daha önce oyuncunun satılık olmadığını vurgularken artık taleplerinin tavanını temel bedel olarak 150 milyon euronun üzerine çıkardı.

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Bu dönüşüm, 23 yaşındaki Barcola'nın 2028'de sona erecek sözleşmesini uzatmayı reddetmesinin ardından geldi ve bu durum oyuncunun ayrılığının önünü açtı.

Bu adım, ayrılmak isteyen hiçbir oyuncuyu tutmayacaklarını defalarca açıklayan yönetici üçlüsünün (Halifi, Campos, Enrique) felsefesiyle de örtüşüyor.

Stratejik mesajlar

Teklif iki mesaj taşıyor: Birincisi Paris'e, İngiliz ilgisinin gerçek olduğu ve bir manevra olmadığı yönünde; ikincisi ise kişisel şartları üzerinde Liverpool ile prensipte anlaşan oyuncuya, girişimin ciddiyeti konusunda güvence verme amacıyla.

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