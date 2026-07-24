Arjantin Milli Takımı oyuncusu Leandro Paredes, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya karşısında sergilediği sert davranışlar nedeniyle gündemin odağında kaldı.

Paredes, final maçında sarı kart gördü ve tavırları yüzünden İspanyol oyuncularla tartışmalara girdi. Bu tavırlar, mağlubiyetin ardından daha da şiddetlendi; Eric García'yı iterek, arkadaşını savunmak için araya giren Gavi ile kavga etmeye çalıştı.

"AS" gazetesi, Paredes'in gündemde kalmaya devam etmesine ve mağlubiyetin acısını sindirmek için yeterli zamana sahip olamamasına rağmen, Boca Juniors ile yeniden sahaya çıkarak hayal kırıklığını geride bıraktığını aktardı.

Leandro Paredes, Copa Sudamericana'da O'Higgins karşısında yeniden forma giydi ve dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

"La Bombonera" stadında elde edilen galibiyete rağmen, ana konu Dünya Kupası finali mağlubiyeti olmaya devam etti.

Ortam yatıştıktan sonra Paredes, İspanya'nın galibiyetiyle ilgili komplo teorilerine son vermek istedi ve İspanya Milli Takımı'nın belirleyici maçta sergilediği seviyeyi övdü.

Tango'nun yıldızı, ESPN'e yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "İspanya finalde bizden daha iyiydi ve Dünya Kupası'nı kazanmayı hak ediyor."

Paredes sözlerine şöyle devam etti: "Bu teorilere hiç önem vermiyoruz. Duyduğum her şeye inanacak olsam aklımı kaçırırdım. Dünya Kupası öncesinde, sırasında ve sonrasında çok şey söylendi."

Şunları ekledi: "Harika bir turnuva geçirdik. Bize kalan tek şey, son sekiz yılda başardıklarımızın tadını çıkarmak; olağanüstü bir yolculuktu. Belki başardığımız şeyin büyüklüğünü zamanla anlayacağız, çünkü inanılmaz bir şey."

Arjantinli defansif orta saha oyuncusu, milli takımdaki geleceğini de tüm ihtimallere açık bıraktı ve şöyle konuştu: "Birçoğumuz için yola devam edip etmeyeceğimizi düşünmek için zaman gelecek. Olağanüstü bir yolculuktu."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu seviyeyi korumak ve grubun aynı şekilde çalışmayı sürdürmesi zor olacak. Düşünmemiz, kapsamlı bir değerlendirme yapmamız ve teknik direktörle konuşmamız gerekiyor. Kararlar sakin bir şekilde alınmalı ve devam edip etmeyeceğimi bilmiyorum."

Şöyle tamamladı: "Yaşadıklarımızı geride bırakmanın uzun zaman alacağını düşünüyorum. Önemli şeyler başardığımız doğru, ama Dünya Kupası finalini kaybetmenin acısı uzun süre bizimle kalacak, çünkü bir kez daha çok yaklaşmıştık. Yine de başardıklarımızın tadını çıkarmalıyız."