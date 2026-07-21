Paredes, dünya kupası finalindeki yumruklar için özür dilemeyi reddetti

Arjantinli Leandro Paredes, Dünya Kupası finalinin ardından İspanya Milli Takımı oyuncularına yönelttiği yumruklar için özür dilemeyi reddetti; bu sırada Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) da kırmızı kartı sicilinden sildi.

Arjantin orta saha yıldızı, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada büyük bir cesaretle davranışları için özür dilememeyi tercih etti ve turnuva boyunca milli takımının gösterdiği çabadan gurur duyduğunu dile getirdi.

Kameralar, Paredes'i Eric Garcia'yı yere iterken ve Gavi ile arbede yaşarken tekmeler ve yumruklar savururken görüntüledi; bu durum İspanya Milli Takımı'nın kutlamalarını sekteye uğrattı.

Ayrıca Nahuel Molina'nın da Manchester City yıldızı Rodri'ye bir yumruk yönelterek şiddetli kavgayı alevlendirdiği görüldü.

Basın haberlerine göre Paredes, maçın ardından yaşanan karmaşa sırasındaki davranışları nedeniyle kırmızı kart görmüştü; ancak "BBC Sport" ağının aktardığına göre kart resmi sicilden silindi ve FIFA kendisine yönelik herhangi bir cezai işlem uygulamadı.

Paredes'in bu olayların ardından yaptığı ilk kamuoyu açıklamasında yaptıklarına dair herhangi bir özür yer almadı.

Paredes "Instagram" ağındaki mesajında şunları söyledi: "Teşekkürler Arjantin! Seni bugün ve her zaman seviyorum. Bugün, ülkemize hak ettiği sevinci layıkıyla armağan edemediğimiz için hüzünle dolu bir kalple yazıyorum."

Ve şunları ekledi: "Ama başım dik ve büyük bir gururla yazıyorum çünkü elimizden gelen her şeyi ortaya koyduk ve bayrağımızı bir kez daha zirvede dalgalandırdık! Bu takımın bir parçası olan herkese teşekkür ederim."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu formayı temsil etmek ve her maçın son saniyelerine kadar onun için mücadele etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapan bu oyuncu grubuna teşekkürler! Tarihin en iyi Arjantin milli takımının bir parçası olmak benim için bir onurdu."

Raporlarda bir kırmızı kart kaydı bulunmazken, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) karşılaşma sonrasında yaşananları soruşturacağını doğruladı.

