Paratici: Pogba’yı seviyoruz ama o Manchester’ın oyuncusu
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Manchester United'da mutsuz olduğu iddia edilen Paul Pogba, başka bir yerde yeni bir maceraya atılmak istediğini dile getirmişti. Pogba'nın Real Madrid'e transfer olması gündemdeyken eski takımı Juventus'a dönebileceğine dair de haberler çıkmaya başladı.
Bu üzerine Paratici, Pogba'nın takıma çok katkı sağladığını ve oyuncuyu çok sevdiklerini dile getirdi ancak Pogba'nın Manchester United'da oynadığının altını çizdi.
2012-2016 yılları arasında Juventus forması giyen Fransız yıldız, 178 maçta 34 gol ve 43 asistlik katkı sağlamayı başarmıştı.