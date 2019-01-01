Paratici: Pogba’yı seviyoruz ama o Manchester’ın oyuncusu

Juventus'un Sportif Direktörü Fabio Paratici, Maurizio Sarri'nin imza töreninden sonra transferler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'da mutsuz olduğu iddia edilen Paul Pogba, başka bir yerde yeni bir maceraya atılmak istediğini dile getirmişti. Pogba'nın 'e transfer olması gündemdeyken eski takımı 'a dönebileceğine dair de haberler çıkmaya başladı.

Bu üzerine Paratici, Pogba'nın takıma çok katkı sağladığını ve oyuncuyu çok sevdiklerini dile getirdi ancak Pogba'nın Manchester United'da oynadığının altını çizdi.

Haberin devamı aşağıda

2012-2016 yılları arasında Juventus forması giyen Fransız yıldız, 178 maçta 34 gol ve 43 asistlik katkı sağlamayı başarmıştı.