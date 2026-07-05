Paraguay milli takımının kalecisi Orlando Gil, 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda iki takım arasında oynanan maçın ardından Fransız yıldız Kylian Mbappé ile yaşadığı tartışmanın ardından, ülkesinin oyun tarzına yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

Kaleci, maçın bitiş düdüğünün ardından kendisiyle tokalaşma girişimini görmezden gelen Fransız forvetin yüzüne topu fırlatmıştı.

Mbappé'nin penaltıyla Fransa'ya galibiyeti kazandırdığı maçta Gil, maçın en iyi oyuncusu seçilmişti.

İspanyol "AS" gazetesine göre, olayın ayrıntıları şöyle: Maçın bitiminde Gil, Mbappé ile tokalaşmak için ona doğru yürüdü ancak forvet onu görmezden geldi. Bunun üzerine kaleci, topu forvetin sırtına doğru fırlattı; Real Madrid yıldızı bu hareketi de görmezden gelerek, öfkeyle galibiyet kutlamalarına devam etti.

Gazete, kaleci Gil’in şu sözlerini aktardı: “Onu tebrik etmek için elimi uzattım ama bana hiç ilgi göstermedi. Gerçekten çok öfkelendiğim bir an yaşadım. O kadar, sonra sakinleştim. Onları tebrik etmek istiyorum çünkü harika bir performans sergilediler ve şampiyonluk için favori durumdalar.”

Bu bağlamda Gil, teknik direktör Gustavo Álvaro yönetimindeki Paraguay milli takımının taktiksel yaklaşımına yöneltilen eleştirilere ilişkin şu yorumda bulundu: “Futbol budur, eğer buna alışkın değillerse ne yapabiliriz ki? Paraguay böyledir; fiziksel açıdan çok sert ve güçlü bir takımız ve sahada varlığımızı hissettirmek, sert bir görüntü sergilemek istedik. Top geçerse oyuncu geçemez; bence takım iyi bir performans sergiledi.”

26 yaşındaki Gil, Almanya ile oynanan penaltı atışlarındaki muhteşem performansı ve maç boyunca Fransa’nın tehlikeli ataklarını durduran sayısız kurtarışıyla, turnuvanın önde gelen kalecilerinden biri olarak adını yazdırdı.