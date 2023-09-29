Papu Gomez: Monza’ya katılmak benim kaderimdi

Kariyerinin son yıllarını yaşayan tecrübeli 10 numara, Monza’ya transfer olmanın sözünü yıllar önce verdiğini belirtti.

Bir dönem Atalanta formasıyla hem Serie A’ya hem de Avrupa futboluna damgasını vuran Arjantinli 10 numara Papu Gomez, bonservisini eline almasının ardından Monza’ya transfer olma sürecini açıkladı. Kulübün CEO’su Adriano Galliani'ye birkaç yıl önce eninde sonunda kulübe katılacağına dair söz verdiğini belirten Gomez, bu sözü sonunda yerine getirdiğini söyledi.

Gomez ne söyledi?

Kariyerinin 9.5 yılını İtalya’da geçirdiğini belirten yıldız oyuncu, Çizme’de kendisini evinde gibi hissettiğini belirtti:

“Yurtdışından gelen pek çok teklifi reddettim çünkü İtalya'dan bir teklif bekliyordum. Bu ülkede kendimi evimde hissediyorum, bu önemli ve mutluyum. Serie A benim için her zaman dünyanın en iyi üç liginden biri oldu. Buraya dönme tercihi önemliydi, çocuklar daha önce gittikleri okula geri dönecekler. Adriano Galliani ile özel bir ilişkim var, birbirimizi uzun yıllardır tanıyoruz. Birkaç yıl önce İbiza'da kahvaltı ederken ona bir gün Monza'ya geleceğime dair söz verdim. Bu kaderdi” Gelecek maç Serie A SAS MON Bilgi

Öte yandan Monza'nın son sahibi, Milan'ın eski patronu ve İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi, Gomez'in imza attığı gün 87. doğum gününü kutluyor olacaktı. Berlusconi’nin ölümüne de değinen Gomez, “Onunla tanışmayı çok isterdim, bugün üzücü bir gün ama o bizi yukarıdan izliyor olacak” ifadelerini kullandı.