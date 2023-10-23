Papu Gomez: Dopingin sebebi oğlumun öksürük şurubu!

Arjantin Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası’nda mutlu sona ulaşan yıldız oyuncu Papu Gomez, futboldan iki yıl men edilmesine neden olan doping cezası sonrasında sessizliğini bozdu. Gomez’in o dönemki takımı Sevilla’nın bu durumdan aylar önce haberdar edildiği öğrenilirken, oyuncunun cezasının onaylanmasının geçtiğimiz hafta açıklanması ise dikkat çekti.
Ekim 2022’de Gomez’den alınan bir örnekte akciğer sorunlarına bağlı nefes darlığını tedavi etmek için kullanılan bir ilaç olan Terbutaline’in izlerine rastlandı. Instagram hesabından yaptığı açıklamada futboldan iki yıl men edildiğini duyuran Gomez, Terbutaline’i tedavi amaçlı kullandığını belirtirken, yaptığı açıklamada doping kullanmak gibi bir niyetinin bulunmadığını söyledi.
Gomez ne söyledi?
“Öncelikle, İspanya Sporda Dopingle Mücadele Komisyonu Dopingle Mücadele Yaptırım Komitesi'nin federatif lisansımın iki yıl süreyle askıya alınmasına ilişkin kararının dün tarafıma tebliğ edildiğini teyit ederim.
Her zaman yalnızca tüm düzenlemelere harfiyen uymakla kalmadım, aynı zamanda kendimi temiz sporun ve sportmenliğin güçlü bir savunucusu olarak konumlandırdım. Dopingin her türlüsünü kategorik olarak kınıyor ve reddediyorum. Hiçbir zaman yasaklanmış bir uygulamaya başvurmadım ve başvurma niyetinde de değilim.
İddia edilen ihlalin kaynağı, küçük oğlumun öksürüğünü dindirmek için yanlışlıkla, istemeden ve istemeden bir kaşık dolusu şurup almış olmam nedeniyle vücudumda Terbutaline bulunmasıdır.
Gelecek maç
Bununla birlikte, Terbutaline'in tedavi amaçlı kullanımına profesyonel sporcular için izin verildiğini ve hiçbir durumda futbolda sportif performansı artırmadığını belirtmek gerekir. Son olarak, bu karmaşık anlarda profesyonel düzeyde gösterilen tüm sevgi ve destek ifadelerine teşekkür etmek istiyorum”