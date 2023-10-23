Papu Gomez: Dopingin sebebi oğlumun öksürük şurubu!

Yaz transfer döneminde Monza’ya katılan Arjantinli yıldız Papu Gomez, aldığı iki yıllık futboldan men cezasını değerlendirdi.

Arjantin Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası’nda mutlu sona ulaşan yıldız oyuncu Papu Gomez, futboldan iki yıl men edilmesine neden olan doping cezası sonrasında sessizliğini bozdu. Gomez’in o dönemki takımı Sevilla’nın bu durumdan aylar önce haberdar edildiği öğrenilirken, oyuncunun cezasının onaylanmasının geçtiğimiz hafta açıklanması ise dikkat çekti.

Ekim 2022’de Gomez’den alınan bir örnekte akciğer sorunlarına bağlı nefes darlığını tedavi etmek için kullanılan bir ilaç olan Terbutaline’in izlerine rastlandı. Instagram hesabından yaptığı açıklamada futboldan iki yıl men edildiğini duyuran Gomez, Terbutaline’i tedavi amaçlı kullandığını belirtirken, yaptığı açıklamada doping kullanmak gibi bir niyetinin bulunmadığını söyledi.

Gomez ne söyledi?