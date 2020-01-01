Papiss Cisse: En beğendiğim golcü Burak Yılmaz

Alanyaspor'un yıldızı Papiss Cisse, Süper Lig'de en beğendiği golcünün Burak Yılmaz olduğunu söyledi.

'un Senegalli yıldızı Papiss Cisse, Tam Saha dergisine özel hayatına ve futbol kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'deki en beğendiği oyuncu sorusuna 'Burak Yılmaz' cevabını veren Cisse, şu ifadeleri kullandı:

"Ligin iyi bir golcüsü. Aynı zamanda Çin'de de karşılıklı oynadık. Şanghay derbisinde iki kez karşılaştık. Zaten 'de kendisini kanıtlamış, ekstra bir şey göstermesine gerek yok. Sahada yaptıkları çok hoşuma gidiyor. Oyun stili çok iyi."

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"Türk futbolu çok iyi seviyede"

"Avrupa'daki oyuncular için Türk Ligi basitmiş gibi gözüküyor. Ama ben oynadığım bu iki sezon içerisinde aslında bunun ne kadar yanlış bir varsayım olduğunu anladım. Gerçekten Türkiye Ligi'nin mücadele gücü, tempo yoğunluğu çok yüksek. Aslında kalite yüksek. Türk futbolu gerçekten çok iyi bir seviyede. Ama insanların öngörüleri, önyargıları, farklı bakış açıları var. Fakat o ligde oynamadan, o anı yaşamadan anlamıyorsunuz tabii ki."

"Erol Bulut'un çok farklı motivasyon araçları var"

"Takımla beraber Erol Hoca da çok parıltılı bir hoca haline geldi. Ama hocanın bunu kesinlikle hak ettiğini düşünüyorum. Sezon başladığı zaman kendisinden çok yakın bir hissiyat aldım. Zaten kendisi futbolculara çok yakın. Gerek iletişimi gerekse yabancı dillere hâkim olması işimizi kolaylaştırıyor. Onun yanı sıra bizi aksiyona ve hedeflere motive etmesi gerçekten çok önemli. Değişik, farklı ve güzel motivasyon araçları var. Bu bizim sırrımız olsun. İçimizde kalsın. Bizi hedefe ulaştıran bu motivasyon araçları. Gerçekten çok önemli unsurlar. İyi çalışıyoruz. Erol Hoca da bunu kesinlikle hak ediyor."

"Penaltı konusunda Türkiye'de şanslı değilim"

Ben profesyonel bir futbolcuyum, elbette bu soruya cevap veririm. Kaçınacağım bir konu yok. Aslında sanırım penaltı konusunda Türkiye'de şanslı değilim. Penaltıyı kaçırmak için değil, elbette gol atmak için kullanıyorum. Fakat Türkiye'de çok başarılı değilim. Ne oluyor, ne olmuyor hiç anlamış da değilim… Çünkü daha önce çok gol attım penaltıdan. Sürekli bu şanssızlığı kırma adına deniyorum aslında. Takım arkadaşlarım da dikkat ederseniz topun başına geçtiğimde reaksiyon göstermez, topu benden almaya çalışmazlar. Bu şanssızlığı kırma adına bana yardımcı oluyorlar. Penaltıyı kaçırdıktan sonra kendime kızıyorum aslında. Arkamda maçı kazanma adına mücadele eden 10 kişi daha var. Onlar sahada gerçekten ekstra işler yapıyor, ekstra çalışıyorlar. Penaltıyı kaçırınca kendime kızıyorum. Hatta bizim futbolcu grubumuz var. Orada 'Cisse sen ne kadar zor ve güzel goller atıyorsun. Atmaya devam et. Bırak penaltıyı diğer arkadaşlar kullansın' diye şaka yapıyoruz."