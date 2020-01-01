Papiss Cisse: Beşiktaş ile görüşüyorum

Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Senegalli golcü transfer açıklaması yaptı.

’da yayın yapan Walfoot’a konuşan Papiss Cisse, “Harika bir sezon geçirdim. Mutluyum ama daha iyisini yapabileceğimi de biliyorum. Takım olarak da çok iyiydik. Kupada final oynadık. Zaman zaman kötü dönemler geçirsek de ligi ve ’nin üzerinde bitirmeyi başardık” dedi.

Yeni sezondaki muhtemel adresi hakkında da ipucu veren Cisse, “Beşiktaş da dahil olmak üzere birkaç kulüple görüşüyorum. Oldukça fit durumdayım ve kendime iyi bakıyorum. Anderlecht? Geçtiğimiz yaz onlarla sözleşme imzalamaya yakındım ama olmadı. Aslında ilgi çekici bir projeleri vardı ama transferime izin vermedi. Çünkü o dakikadan sonra yerime bulabilecekleri bir oyuncu yoktu” diye konuştu.

Anderlecht’ten yeni bir teklif alması durumunda bunu değerlendirebileceğini de söyleyen tecrübeli golcü, “Vincent Kompany’nin yeni teknik direktörleri olduğunu biliyorum. Daha önce ona karşı oynamıştım. Premier Lig tarihinin en iyi savunma oyuncularından biriydi. Eğer Anderlecht kapımı çalarsa onlara ‘evet’ diyebilirim. İki haftada önce Brüksel’den geçtim. Kayınbiraderim ve oğlum Anderlecht için oynamamın iyi olacağını söylediler. Böylece Manchester’da yaşayan aileme de daha yakın olabilirim” ifadelerini kullandı.