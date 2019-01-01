Paolo Maldini, Milan'a geri dönüyor

İtalyan basını, Milan'ın efsane futbolcusu Paolo Maldini'nin sportif direktör olarak kulübe geri döneceğini duyurdu.

La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre , eski futbolcusu Paolo Maldini'yi sportif direktör olarak göreve getirecek.

Efsanevi İtalyan savunma futbolcusunun, eski sportif direktör Leonardo'nun yerine geçeceği ifade edildi. Angelo Carbone'nin altyapı sorumlusu; Geoffrey Moncada'nın ise scout şefi olacağı da haber içerisinde yer aldı.

Maldini'nin ilk olarak Gennaro Gattuso'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna 'yı çalıştıran 51 yaşındaki Marco Giampaolo'yu getireceği belirtildi.