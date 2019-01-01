Paolo Maldini, Milan'a geri dönüyor
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La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre Milan, eski futbolcusu Paolo Maldini'yi sportif direktör olarak göreve getirecek.
Efsanevi İtalyan savunma futbolcusunun, eski sportif direktör Leonardo'nun yerine geçeceği ifade edildi. Angelo Carbone'nin altyapı sorumlusu; Geoffrey Moncada'nın ise scout şefi olacağı da haber içerisinde yer aldı.
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Maldini'nin ilk olarak Gennaro Gattuso'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Sampdoria'yı çalıştıran 51 yaşındaki Marco Giampaolo'yu getireceği belirtildi.