PAOK'a elenen Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne katılabilecek mi?

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PAOK'A 3-1 yenilen Beşiktaş, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edebilecek mi?

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan temsilcisi PAOK'a 3-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Beşiktaş, 'ne katılabilecek mi?

Siyah Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PAOK'a elenmesinin ardından Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turundan devam edecek.

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Beşiktaş'ın 2. eleme turunu geçmesi halinde gruplara kalmak için play-off turunda mücadele edecek.

Daha fazla takım

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi, 1 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek kura çekimiyle birlikte belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçları 24 Eylül Perşembe günü oynanacak ve bu turu geçen takımlar play-off turuna yükselmeye hak kazanacak.