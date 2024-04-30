Panathinaikos'ta sürpriz Fatih Terim kararı: Aris maçı her şeyi değiştirdi

Panathinaikos, Aris’e 1-0 mağlup olurken teknik direktör Fatih Terim'in gelecek planlarında da sürpriz gelişmeler yaşandı.

Panathinaikos, Aris’e 1-0 mağlup oldu

Başkan Giannis Alafouzos'un Fatih Terim kararı değişti

Yollar ayrılabilir

NE OLDU? Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu’nda Panathinaikos erken gelen golle Aris’e 1-0 mağlup oldu. Bu sonuca oldukça sinirlenen Fatih Terim tepkisini telefonunu yere fırlatarak gösterdi. Deneyimli teknik direktörün gelecek planları da değişti.

BÜYÜK RESİM: Sport24'ün haberine göre, Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos, AEK yenilgisinden sonra bile Fatih Terim ile yola devam etmeye kararlıydı. Hatta ikili gelecek sezon planlarını konuşmak için bir araya geldi. Ancak Aris yenilgisi tüm planları ve başkanın düşüncelerini değiştirdi. Panathinaikos, Fatih Terim ile yollarını ayıracak.

BÜYÜK RESİM: Kulüpte bazı isimlerin 15 Mayıs'taki PAOK maçı öncesi Fatih Terim'in gönderilmesini talep ettiği ancak bunun pek mümkün görünmediği söyleniyor. Ayrıca haberde Fatih Terim'in soyunma odasında herkesin güvenini kaybettiği de belirtildi.

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SIRADA NE VAR? Fatih Terim, Aris yenilgisinden sonra tepkisini telefonunu yere fırlatarak göstermişti. Ayrıca maçtan sonra soyunma odasından çıkıp röportaj için saha içinde kurulan bölüme gelen Fatih Terim'e bir kısım Panathinaikos taraftarı büyük tepki gösterdi. Anlaşılan Fatih Terim için yol ayrımı göründü.