Chelsea'nin efsanelerinden Hollandalı Jimmy Floyd Hasselbaink, geçen cumartesi akşamı Premier Lig'de Leeds United'a 4-1'lik ağır bir yenilgi alınmasının ardından Cole Palmer ile João Pedro arasında anlaşmazlık olduğu iddiaları gündemdeyken takımın soyunma odasındaki sorunların önemini küçümsedi.

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Palmer ve Pedro, maçın bitiminin ardından kenar çizgisinde birbirlerine bazı sözler söylerken görüntülenmişti. Bu sahne, özellikle Palmer'ın son düdüğün ardından takımın taraftarlarını selamlamadığı öne sürülünce Chelsea taraftarları arasında büyük tartışmaya yol açtı. Sakat olan Pedro'nun da bu duruma bozulduğu görülüyordu.

Bu olay, Chelsea'nin Premier Lig'deki son dört maçında üçüncü yenilgisini alıp puan tablosunda sekizinci sıraya gerilemesinin ardından yaşandı. Bu durum, son dönemde takım, teknik direktör ve oyuncular üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Hasselbaink, Jeff Stelling ve Ally McCoist eşliğindeki talkSPORT Breakfast programına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hayır, bir kırgınlık olduğunu düşünmüyorum. Bence işlerin istendiği gibi gitmemesinden kaynaklanan bir hayal kırıklığı var ve bazı oyuncular bununla diğerlerinden daha iyi başa çıkıyor."

Chelsea efsanesi, beklentilerin şu anda ortaya konan performansın çok üzerinde olduğunu ve bunun hem takım içinde hem de dışında geçerli olduğunu ekledi. Cole Palmer'ın bağlılığının tartışılmaması gerektiğini söyleyen Hasselbaink, şu anki sorunun bu olduğunu düşünmediğini vurguladı.

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Hasselbaink, Palmer'ın son dönemde farklı oynadığını, çünkü topu aradığını ancak topla ileri çıkması gerekirken onu sahanın geri bölgelerinde aradığını açıkladı. Sorunun, onu ileri bölgelerde bulması gereken orta saha oyuncularında olduğunu da belirtti.

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Hasselbaink şöyle konuştu: "Şu anda hücumu çoğu zaman o başlatıyor. Bu yüzden ileri bölgelerde oynamıyor ve ceza sahası çevresinde pek bulunmuyor. Bunlar işleri düzeltme isteğiyle yapılan şeyler ama en ideal çözüm olmayabilir, doğru hareket de olmayabilir."

Hasselbaink, takımının aksiliklerden sonra toparlanmakta zorlandığını kabul eden Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso ile aynı görüşte olduğunu belirterek Moisés Caicedo'nun sakatlığını, takımın Leeds United karşısında aşamadığı büyük bir engel olarak gösterdi.

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Hasselbaink şunları vurguladı: "Her şeyden önce Leeds'i harika performansları için tebrik etmeliyiz." "Çok daha iyi olan takım onlardı, galibiyeti hak ettiler, maçın kontrolünü ellerinde tuttular ve Chelsea'ye hiçbir şans tanımadılar. Chelsea 1-0 öne geçtiğinde bile Leeds maçın içindeydi."

Hasselbaink şu noktaya dikkat çekti: "Chelsea 1-0 öne geçene ve Caicedo oyundan çıkana kadar Chelsea de maçın içindeydi ve çok daha iyi oynuyorlardı. Caicedo'nun oyundan çıktığı an, onun büyük önemi nedeniyle işlerin psikolojik olarak kötüye gittiğini düşünüyorum. Henderson gibi bir başka önemli oyuncu oyuna girse de maçın kontrolünü biraz kaybettiler."

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Chelsea'nin şu anda küçük aksiliklerle başa çıkamadığını belirten Hasselbaink, Pedro oynamadığında bunun üstesinden gelip kazanmanın bir yolunu bulamadıklarını, Caicedo oyundan çıktığında da buna uyum sağlayıp kazanmanın bir yolunu bulamadıklarını ifade etti.

Hasselbaink sözlerini şöyle tamamladı: "Sorun her şeyden önce savunmada. Bu yalnızca dörtlü savunma hattıyla sınırlı değil, ellerinden gelenin en iyisini yapması ve topun son üçte birlik hücum bölgesine ulaşmasını ya da onlara ancak büyük baskı altında ulaşmasını sağlaması gereken on bir oyuncunun tamamını kapsıyor." Hasselbaink, Chelsea'nin şu anda biraz kırılgan göründüğünü ve önümüzdeki maçlar öncesinde hızla toparlanması gerektiğini de vurguladı.