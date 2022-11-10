Ülkesinde harika bir çıkış yakalayan genç oyuncunun talipleri her geçen gün artıyor.

NE OLDU? 16 yaşındaki oyuncu, Palmeiras ile çok iyi bir performans sergiliyor ve son beş Serie A maçında üç gol atarak Real Madrid ve Barcelona gibi Avrupa devlerinin ilgisini fazlasıyla çekiyor.

Kulüp tarihindeki en genç profesyonel oyuncu, La Liga'daki en iyi futbolculardan bir şeyler öğrendiğini açıklarken Vinicius Junior'u ayrıca övdü.

NE DEDİLER: Endrick Felipe, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Benzema, [Robert] Lewandowski, Vinícius Jr. ve Raphinha gibi oyuncular gerçekten harika. Onlardan bir şeyler öğrenmek için izlemeye çalışıyorum. Birinci sınıf oyuncular arasında yer alıyorlar."

Genç oyuncu, özellikle Vinicius'a olan hayranlığını gizlemedi ve onunla tanışıp iyi bir dost olmak istediğinin altını çizdi.

Bu açıklamanın ardından, genç oyuncunun gönlünün Real Madrid'de olduğu açıkça konuşulmaya başlandı.

BÜYÜK RESİM: Endrick ayrıca, Vinicius'u Dünya Kupası'nda destekledi ve yakın gelecekte onunla birlikte oynamayı umuyor.

"Bence dünyayı fethedecek ve bu Dünya Kupası'nda (Katar'da) en iyilerden biri olacak. Ben de tabii ki onunla oynamak istiyorum" dedi ve ekledi:

"Neymar ile olağanüstü bir ikili olacak. O, sadece televizyonda gördüğüm birisi ve kalıcı bir dostluğumuz olmasını isterim.''

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BİLİYOR MUSUN? Endrick, geçen ay Palmeiras'ın üst düzey takımında forma giyen en genç oyuncu oldu ve birkaç hafta sonra, en genç golcüleri olarak tarihe geçti.

Üst düzey takımların ilgisine rağmen oyuncu, her fırsatta Palmeiras'a bağlı olduğunu da vurguluyor.

ENDRICK İÇİN SIRADA NE VAR? Genç forvet, Palmeiras için 14 Kasım'da Brezilya Serie A'da Internacional'a karşı oynayacak.