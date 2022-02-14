Antonio Rudiger, haftalık 200.000 sterlinlik talebine Chelsea'nin sıcak bakması nedeniyle sözleşme uzatma konusunda devam eden görüşmelerde Mavilere baskı yapıyor.

Rudiger'in geleceği son aylarda çok fazla spekülasyona konu oldu ve Stamford Bridge'deki mevcut sözleşmesi 2021-22 sezonunun sonunda bitecek.

Real Madrid ve Paris Saint-Germain’in, yaz aylarında onu bonservissiz olarak transfer etmek istediği biliniyor.

28 yaşındaki oyuncunun durumu birçok kulüp tarafından takip edilirken Chelsea ise oyuncusunu kaybetmemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ne söylendi?

GOAL; Rudiger’ın, Mavilerin son yenileme teklifini reddettiğini, ancak gelen teklifin beklentilerinin çok gerisinde olmadığını ve şu anda her iki tarafın da anlaşmaya yakın olduğunu bildiriyor.

Rudiger, transfer görüşmeleri devam ederken kulübe olan bağlılığını yinelemek için The Athletic'e şunları söyledi:

“Burada kendimi harika hissediyorum, her zaman söyledim. Sanırım oynama şeklim burada mutlu olduğumu gösteriyor.

"Ama aynı zamanda karar vermesi gereken tek kişi ben değilim.”

Rudiger'in Premier Lig tutkusu

28 yaşındaki stoper, 2017 yılında Roma'dan gelmesinden bu yana Chelsea'nin FA Cup, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Kupa'yı kazanmasına yardımcı oldu ve cumartesi günü kupa koleksiyonuna prestijli bir unvan daha ekledi.

Alman futbolcu, Mavilerin uzatmalarda Palmeiras'a karşı kazandığı Dünya Kulüpler Kupası final maçında 120 dakika oynarken şu anda elde edilmesi zor olan bir Premier Lig şampiyonluğuna odaklanıyor.

Chelsea, bu sezon şampiyonluğa ulaşmak için Manchester City'nin çok gerisinde, ancak Rudiger önümüzdeki yıllarda kupayı Stamford Bridge'e geri getirmek için üzerine düşeni yapmaya hazır.

Palmeiras’ı mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Rudiger, gazetecilere verdiği demeçte,

"Elbette Premier Lig'i kazanmak istiyorum.

"Chelsea'de her şey benim için daha iyiye gidiyor. Chelsea tarihinde daha önce bu kupayı (FIFA Kulüpler Dünya Kupası) hiç kazanmamıştık.

“Vazgeçmediğimiz, işimizi yaptığımız için çok mutluyum. Her şeyi denedik ve kazandık.

“Sadece takımıma yardım etmek istiyorum. Temel hedefim herkese örnek olmak.

"Premier Lig, dürüst olmak gerekirse en zorlu rekabet çünkü Manchester City çok yüksek bir standart ortaya koyuyor.

“Galibiyet serileri yakaladığımız bir maratona girmek zorundayız” dedi.

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