Massimiliano Allegri ile yolları ayırmayı planlayan Juventus, teknik direktörlük için düşündüğü ismin takımından olumsuz cevap alacak.

Serie A takımlarından Monza’nın başkanı Silvio Berlusconi’nin kardeşi Paolo, İtalya’nın dev kulübü Juventus’un teknik direktörleri Raffaele Palladino’ya yönelik ilgisini doğruladı.

Giovanni Stroppa'nın görevden alınmasının ardından Eylül ayında göreve başlayan 39 yaşındaki teknik direktörle çalışmaktan mutlu olduklarını belirten Berlusconi, Palladino’yu bırakmayacaklarını söyledi.

"Hayır demek güzel olacak"

Calciomercato’ya konuşan Berlusconi, “Palladino’nun Monza’da kalması gerekiyor. Juventus’tan bir teklif olursa bile bunu şimdi değil sezon sonunda konuşacağız ve Juventus’a hayır demek gerçekten de çok güzel olacak” dedi. Massimiliano Allegri ile yolların ayrılması halinde Juventus’un muhtemel teknik direktör adaylarından biri olarak gösterilen genç çalıştırıcı, daha önce Juve’de futbol da oynamıştı.

Juventus formasıyla çıktığı 57 karşılaşmaya 10 gol ve yedi asist sığdıran Palladino, Juventus’un yanı sıra Salernitana, Benevento, Genoa, Parma, Crotone ve Spezia formaları giymişti.

Serie A’ya bu sezon yükselen Monza, Palladino’nun yönetiminde çıktığı 28 karşılaşmada 12 galibiyet ve dokuz beraberlik elde ederken, oynanan güzel oyunla dikkatleri çekmişti.