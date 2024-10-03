Goal'ün Hollanda muhabiri Rian Rosendaal, Twente-Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. hafta mücadelesinde bu akşam Twente'ye konuk olacak.

Hollanda'da oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Kritik maçı GOAL'ün Hollanda edisyonundan Rian Rosendaal ile konuştuk.

'Steijn'e dikkat edilmeli'

İlk olarak Twente'nin son durumunu aktaran Rosendaal, "İyi bir hücum gücüne sahipler. Sam Lammers geçen hafta Man Utd'a karşı gol atan büyük bir forvet ve 6 golle Eredivisie'nin en skorer oyuncusu olan hücumcu orta saha Sem Steijn'a dikkat edin. Kanat oyuncuları ve orta sahadan oyuna giren Steijn ile güçlü bir hücum gücüne sahipler. Belki Avrupa'da, özellikle de büyük maçlarda biraz tecrübe eksiklikleri olabilir. sözlerini sarf etti.

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'Büyük harcamalar yapmadılar'

Twente'nin yaz transfer dönemini çok da göz alıcı şekilde geçirmediğini bildiren Hollandalı gazeteci, "Büyük harcamalar yapmadılar. Sam Lammers Rangers'tan 2 milyon euroya ve Sayfallah Ltaief FC Basel'den 1,5 milyon euroya transfer edildi. Bekler Bart van Rooij ve Bas Kuipers Hollanda'nın küçük kulüplerinden geldi ve şu ana kadar iyi iş çıkardılar" sözlerini sarf etti.

Twente'nin bu sezon lige daha fazla odaklanacağını söyleyen Rosendaal, "Asıl hedef Eredivisie'de Avrupa bileti (Şampiyonlar Ligi) almak sanırım Avrupa Ligi'nden daha önemli. Twente muhtemelen Avrupa'da sonuna kadar gitmeyeceğini bildiği için Avrupa'da başarılı olmak daha çok bir bonus" diye konuştu.

'Fenerbahçe karşısında daha dengeli olacaklar'

Twente'nin oyun felsefesine de değinen Rosendaal, "Çoğu zaman ofansif oynuyorlar, özellikle de evlerinde. Sanırım Fenerbahçe karşısında daha dengeli olacaklar çünkü Dzeko ve Tadic'in gücünü biliyorlar. Ama seyircinin onları destekleyeceği kesin" dedi.

Twente formasıyla son sezonu olacağından eminim'

Twente'nin en tehlikeli ismi sorulduğunda ise Rosendaal şunları söyledi: "Kesinlikle Sem Steijn (Ajax'ın eski hocası Maurice Steijn'ın oğlu). Neredeyse her hafta gol atıyor ve şimdiden Feyenoord'la adı anılıyor. Twente formasıyla son sezonu olacağından eminim.

'Mourinho her zaman göz alıcıdır'

Hollandalı gazeteci, Fenerbahçe hakkında neler bildiğinin sorulması üzerine ise, "Fenerbahçe'yi çok yakından takip etmiyorum ama Türkiye'de çok büyük olduklarını ve tabii ki Galatasaray'la rekabet içinde olduklarını biliyorum. Mourinho her zaman göz alıcıdır ve Tadic ve Sofyan Amrabat burada iyi tanınırlar. Elbette Dzeko var ve sol bek Jayden Oosterwolde'u izlemek ilginç olacak" diye konuştu.

'Büyük kulüplerin artık Mourinho'nun peşinden gideceğine emin değilim'

Ajax'a karşı oynadıkları Avrupa Ligi finalinin kolay olduğunu söylemesi tipik bir Mourinho. Her zaman tartışmacı ve açık sözlüdür ve bu yüzden ilginçtir. Ama eminim ki tüm kulüplerinde yaptığı gibi kapalı kapılar ardında oyuncuları ateşleyecektir. Büyük kulüplerin artık onun peşinden gideceğinden emin değilim ama belki Fenerbahçe'de iyi işler yapması en tepeye geri dönmesine yardımcı olur.

Son olarak bu akşam stadyumdaki oluşacak atmosfere değinen Rosendaal, sözlerini şöyle tamamladı:

Grolsch Veste gürültülü bir stadyum olduğu için hareketli olacak. Henüz biletler tükenmedi çünkü Twente kulüp kartı başına sadece 1 bilet satıyor. Ana tribündeki Fenerbahçeli taraftarlara fazladan bilet satmaktan kaçınmak istiyorlar."