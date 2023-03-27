Arjantinli süperstar, ülkesiyle Dünya Kupası'nı kazanmayı her şeyin önünde tuttu.

NE OLDU? GOAL'e özel olarak konuşan Emiliano Martinez, Lionel Messi ile beraber oynamak ve birlikte, hem Copa America hem de Dünya Kupası'nı kazanmış olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

NE SÖYLEDİLER: Aston Villa'nın başarılı kalecisi, “Messi'yle oynamak çok güzel. Çocuklarıma ve torunlarıma söylemekten gurur duyacağım bir şey.

"Ama biliyorsun ki ondan sadece bir tane var. Bu yüzden, bu oyuncu grubu onunla çok iyi anlaşıyor.

"Futbolda elde ettiği her şeyi biliyoruz ve saygı duymalıyız. Tek istediği milli takımla Dünya Kupası'nı kazanmaktı.

"Messi, Dünya Kupası ve hatta Copa America için bile tüm Ballon d'Or ödüllerini bir çırpıda silebilirdi. Brezilya'dan Arjantin'e dönerken kupayı elinde tuttuğunda bunu itiraf etti.

"Futbol kariyerimde istediğim tek şey bu' dedi. Hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olduğum için gurur duyuyorum.

"Kulüp seviyesinde her şeyi kazandı, ama yine de ülkesiyle bir şeyler kazanmayı çok istiyordu" dedi.

BÜYÜK RESİM: Martinez, kulüp düzeyinde istediği her kupayı kazanan ve kariyerinin son döneminde bile futbolun zirvesine oturmayı başaran Messi'nin muazzamlığına da değindi.

"Kariyerinde neler yaşadığını anladığınızda, bu çok büyük bir başarı. O, 35 yaşında Dünya Kupası'nı havaya kaldırdı.

"Bu durum, futbolun çok zor olduğunu gösteriyor. Messi, tarihin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olacak ve Dünya Kupası'nı kazanması 35 yaşına kadar sürdü. Vay be!"

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty

Getty

Getty

MESSI VE ARJANTİN İÇİN SIRADA NE VAR? Dünya Kupası'nı kazanan Tangocular, geçen hafta Panama'yı yendi ve Çarşamba günü Curacao'yu ağırlayarak milli maçlarını tamamlayacak.