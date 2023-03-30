İspanya Millî Takımı'ndan ayrılan Luis Enrique, Fenerbahçe'nin şu aşamada dolaylı yoldan işine yarayacak gibi görünüyor.

Yaz ayları yaklaşırken Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un geleceğine dair de spekülasyonlar artmaya devam ediyor. Bilindiği gibi Portekizli hocanın kontratı yazın sona eriyor ve gelecek şu an için belirsiz.

Jesus'la ilgili çıkan haberlerden biri, Al-Hilal kulübü ile alakalıydı. Suudi Arabistan ekibi, Arjantinli teknik direktör Ramon Diaz'ın bu sezon sonunda ayrılmasına karar verdi ve Jesus'un yeni hoca adayları arasında olduğu iddia edildi.

Detaylar neler?

GOAL'ün Arabistan edisyonunun edindiği bilgiye göre, Al-Hilal kulübü Jorge Jesus'u takımın başına getirmeyi düşünmüyor. Arabistan ekibi, Ramon Diaz'ın yerine İspanya Millî Takımı ve FC Barcelona'nın eski teknik direktörü Luis Enrique ile sözleşme imzalamayı planlıyor.

Diaz'ın yerine geçecek olan yeni teknik direktörün sezon sonunda açıklanması planlanıyor.

Jorge Jesus ne söyledi?

Portekizli teknik direktör, geçtiğimiz günlerde sözleşme konusuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Herkes biliyor ki benim buradaki kontratım mayıs ayında sona eriyor. Bu hiç kimse için yeni bir durum değil. Dolayısıyla bununla ilgili söylenecek başka bir durum yok."