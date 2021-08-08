Goal Kore ekibinden Myeongsu Lee Fenerbahçe'nin anlaştığı Min-jae Kim'i Goal Türkiye için değerlendirdi.

Fenerbahçe 'nin transfer görüşmelerine başladığı ve büyük ölçüde anlaştığı Koreli stoper Min-jae Kim bu sabaha karşı İstanbul'a geldi. 24 yaşındaki stoper 2019'dan bu yana Beijing Guoan formasını giyiyor. Kim'in nasıl bir oyuncu olduğunu Goal Kore masasından Myenogsu Lee anlattı.

Yetenekli bir savunmacı

"İki lakabı var. Biri canavar, diğeri de Koreli Van Dijk... Uzun, güçlü ve hızlı. Zaman zaman orta saha çizgisine dek topla çıkıyor ve oyun kuruyor. "

"Yetenekli bir savunmacı. Bunun yanı sıra skorer kimliğe sahip. Milli takımda üç gol attı."

Son, onun hayranı olduğunu söylemişti

Milli takım zaman zaman üçlü bir formasyonla sahada yer alıyor. Kim bu formasyona kolaylıkla uyum sağlayabilecek bir oyuncu. Haziran ayındaki milli maçlar esnasında Heung-min Son, arada sırada tavsiyeler verdiği Min-jae Kim'in çok iyi oynadığını ve onun büyük bir hayranı olduğunu ifade etmişti.

1.90 boyundaki sağ ayaklı stoper Min-jae Kim, Suwon Technical High School'da futbola başladıktan sonra Yonsei University takımına geçmiş ardından 2016 yılında Gyoengju Korea Hydro Nuclear Power takımında ilk profesyonel lig deneyimini yaşamıştı. Bir sezon burada forma giydikten sonra da Jeonbuk Hyundai takımına transfer olan Kim, burada geçirdiği iki sezonda ilk ciddi çıkışını gösterdi.

2019'da Çin'in Beijing Guoan takımına transfer olan Kim, Çin Süper Ligi'nin en istikrarlı oyuncularından biri olarak dikkat çekti. Kim Güney Kore Milli Takım formasını da 32 kez giydi.