kicker, bu hafta kalecinin Main kıyısına transferi yolundaki önemli bir engelin, oldukça sıra dışı bir hamleyle aşıldığını bildirdi.

Buna göre Atubolu, SC ile 2027’ye kadar süren sözleşmesini uzattı. Takımdan ayrılmak isteyen bir oyuncu için prensipte sürpriz bir adım olan bu gelişme, bu durumda devam eden transfer döneminde Frankfurt’a gidiş ihtimalini artırıyor.

Bunun nedeni, Frankfurt’un eski U21 milli kalecisini yeni bir numara bir olarak kadrosuna katmak istemesi, ancak şu anda bonservisini finansal açıdan karşılayamaması. Zorunlu satın alma maddesi ya da satın alma opsiyonuyla birlikte bir yıllık kiralama modeli, Atubolu’nun sözleşmesi gelecek sezonun ardından sona ereceği için bugüne kadar mümkün değildi. Sözleşmesi bitecek oyuncular kiralanamaz.

Dolayısıyla bu seçenek artık mümkün ve büyük olasılıkla da muhtemel. kicker'a göre pazar akşamından bu yana iki kulübün yetkilileri arasında, hızlı bir anlaşmaya varılması hedefiyle temas var. SGE’nin isteğinin, Atubolu’nun yeni Bundesliga sezonunun ilk haftasında cumartesi günü Union Berlin deplasmanında kaleyi koruması olduğu belirtiliyor.

24 yaşındaki oyuncunun geleceği haftalardır büyük bir gündem maddesi. Freiburg’dan ayrılmak istemesi bir süredir biliniyor. Bu nedenle Avrupa Ligi finalisti, Werder Bremen’den Mio Backhaus’u (22) 12 milyon euro bonservis bedeliyle erkenden yedek olarak transfer etti. Ancak Atubolu hâlâ yeni bir kulüp bulamadı. Premier League’e hedeflenen transfer gerçekleşmedi, Juventus ya da Olympique Marseille gibi büyük isimlerle anılan transfer söylentileri de somutlaşmadı.

Noah Atubolu’nun Eintracht Frankfurt’a transferi ne kadara mal olur?

Atubolu, çıkmaza giren durum nedeniyle bir ara menajerlik ajansıyla yollarını ayırdı ve şimdi Bundesliga içinde Eintracht’a transfer olmaya karar vermiş görünüyor.

Öte yandan söz konusu uzatmanın Freiburg için de avantajları var: Eski bir numarasını gelecek sezonun ardından en kötü senaryoda bedelsiz kaybetme tehlikesi böylece ortadan kalktı. Başlangıçta kulüp yöneticilerinin Atubolu için 20 milyon euro bonservis umduğu, şimdi ise 15 milyon euroluk bir talebin konuşulduğu ifade ediliyor.

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SCF Teknik Direktörü Julian Schuster (41), geçen hafta sonunda DFB-Pokal ilk turunda Fortuna Düsseldorf karşısında alınan 5-1’lik galibiyetin ardından Atubolu’nun Eintracht’taki olası görevi hakkında şunları söyledi: "Temelde Frankfurt, Almanya’daki çok ama çok büyük bir kulüp. Bu yüzden onun orada kalede yer alması bir ihtimal olabilir."

Ayrıca bir transfer gerçekleşmesi halinde Atubolu’nun yeni kulübüne son derece hazır şekilde katılacağını ve önümüzdeki yıllarda Almanya Milli Takımı için de ciddi bir seçenek olabilecek kalecinin antrenmandan dışlanmadığını vurguladı. "Sürekli iletişim halindeyiz ve ardından onu buna uygun şekilde antrenmanlarımıza dahil ediyoruz. Birisi sözleşmeli oyuncumuzsa bu bizim görevimiz ve yükümlülüğümüz. O da öyle. Bu nedenle onu yüklemeye ve çalıştırmaya, böylece temel olarak yeni bir seviyede olmasına dikkat ediyoruz" dedi Schuster.



