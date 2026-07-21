İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Giovanni Malago, İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'ya "Azzurri"nin başına geçmesi için önerilen maaşın federasyon bütçesi açısından mali bir istisna oluşturacağını belirtirken, aynı zamanda transferin tamamlanmasının hâlâ garanti olmadığının altını çizdi.

Bu açıklamalar, İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Paolo Maldini ile özel danışmanı Leonardo'nun hafta sonu tatili boyunca Guardiola ile bir dizi yoğun görüşme yapmak üzere Barcelona'ya gittiği haberlerinin son 48 saatte medyada geniş yer bulmasının ardından geldi. İtalya Milli Takımı'nın yeni teknik heyeti, Manchester City'nin eski teknik direktörünü Azzurri'nin yeni projesinin başına geçmeye ikna etmek için ciddi biçimde çaba gösteriyor.

İspanyol teknik direktörün maaş maliyeti transferin tamamlanmasının önünde bir engel olarak görülse de, Malago'nun açıklamaları bu ihtimale kapı araladı. "Football Italia" sitesinin aktardığı açıklamalarında Malago şunları söyledi: "Göz önünde bulundurulması gereken kesin mali boyutlar var ve bunları karşılamak için kendimizi mali açıdan zorlamak zorunda kalacağımızı söylemek, gerçeği hafife almak olur."

Malago, İspanyol teknik direktörün adına değinerek şunları ekledi: "Onaylanabilecek bazı istisnalar var; bunlar şu anda tüm bu tartışmayı çıkaran isimle ilgili istisnalar: Pep Guardiola. Onu bir istisna kılan bariz nedenleri açıklamama gerek yok, ancak bu, işin tamamlanacağına dair herhangi bir garanti olduğu anlamına gelmiyor."

Takipçiler, Maldini ve Leonardo'nun projeyi sunmak için Guardiola'yı bizzat ziyaret etmesini, İtalyan futbol yönetiminin yeniden yapılanma sürecindeki yöneliminin açık bir göstergesi olarak değerlendiriyor. Malago bu konuda şu yorumu yaptı: "Bence diyalog kapısını açmak ve onu canlı tutmak doğru ve son derece önemliydi."

Görev için Antonio Conte ile iletişime geçilmemesi ve federasyonun farklı özellikler arayıp aramadığı konusunda Malago şunları açıkladı: "Bu, başkalarına yönelik herhangi bir saygısızlık içermiyor; başka isimlerle zaten görüşmeler yapıldı ve daha modern bir düşünce ekolüne mensup bir seçeneğe yönelebiliriz, ki bu kişisel takdire bağlı bir konu."

Kısa listenin Guardiola, Andrea Pirlo ve Roberto Mancini arasına indirgenip indirgenmediğine dair bir soruya ise Malago açıklamalarını şöyle noktaladı: "Elbette hayır, biz teknik direktörde belirli özellikler arıyoruz ve bu isimler kesinlikle bu kategoriye giriyor."