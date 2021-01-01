Ozan Tufan transferi için Spartak Moskova'dan açıklama

Milli arada adı birçok kulüple anılan Ozan Tufan'ın peşinde Spartak Moskova olduğu iddia edildi ancak Ruslardan açıklama gecikmedi.

A Milliler ile Dünya Kupası elemelerinde iyi bir başlangıç yaşayan Ozan Tufan, Norveç'e attığı gol ile yalnız Türkiye'nin değil Avrupa'nın gündemine düştü.

Kariyerinde ikinci bir döneme giren 26 yaşındaki oyuncunun peşinde birçok kulüp olduğu iddia edilirken Spartak Moskova da bu kulüplerin arasına yazıldı.

Ancak Rus ekibinden Ozan Tufan transferi konusunda resmî yanıt gecikmedi.

Spartak Moskova ne söyledi?

Sport Box'ta yer alan habere göre; Rus ekibinin basın sözcüsü Anton Fetisov, Ozan Tufan'la ilgilenmediklerini açıkladı.

"Spartak Moskova'nın Ozan Tufan ile ilgilendiği sadece bir söylenti."

Ozan Tufan ile hangi kulüpler ilgileniyor?

Letonya maçı öncesi verdiği demeçte Premier Lig'de oynamak istediğini belirten Ozan Tufan'ın adı Liverpool ile anıldı.

İngiliz gazeteci Paddy Davitt ise Championship'te lider durumda bulunan Norwich'in Premier Lig'e çıkması durumunda transferde ilk hedeflerinden birinin Ozan Tufan olacağını söyledi.

Ayrıca Everton, Crystal Palace, Leicester City ve West Bromwich gibi Premier Lig ekiplerinin Ozan Tufan ile temasta olduğu iddia ediliyor.

Fransz devi Lyon'un da Ozan Tufan'a talip olduğu yazılmıştı.

Ozan Tufan performansı

Fenerbahçe ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de 27 maça çıkıp 5 gol ve 5 asist üretti.

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