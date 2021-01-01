Pepe: Tarihin en iyisi Cristiano Ronaldo

Porto'nun tecrübeli stoperi, Juventus'un son dönemde sıklıkla eleştirilen yıldızının, bu eleştirileri hak etmediğini söyledi.

Bir dönem Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de de boy gösteren Pepe, Portekiz Milli Takımı'nda ve Real Madrid'de uzun süre takım arkadaşlığı yaptığı Cristiano Ronaldo'yu futbol tarihinin en iyi oyuncusu olarak nitelendirdi.

Kariyerini Portekiz'in Porto takımında sürdüren Pepe, Ronaldo'nun rakipsiz olduğunu ifade etti.

Pepe ne söyledi?

TNT Sport'a verdiği röportajda Ronaldo'ya hayranlığını dile getiren Pepe, yıldız oyuncuyla birlikte oynayabildiği için kendisini şanslı hissettiğini söyledi. Pepe, Ronaldo'nun onu anlamayan insanlar tarafından eleştirildiğini belirtirken, haksızlığa uğradığını ifade etti.

"Ronaldo her şeyden önce hem Real Madrid'den hem de milli takımdan arkadaşım. Hiç kimsenin yapamayacağı şeyleri yapmayı başardı.

"İngiltere'de, İspanya'da ve İtalya'da şampiyonluklar yaşadı. Portekiz'i Avrupa şampiyonu yaptı. Attığı gollerin yanında her zaman büyük bir lider oldu ama insanlar bu yönünü fark etmeden eleştirdi.

"Ona hayranlık duyduğum bir sır değil. Ronaldo benim için futbol tarihinin en iyi oyuncusu."

Üç kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar

Cristiano Ronaldo ile birlikte uzun yıllar Real Madrid'de top koşturan Pepe, bu süreçte Portekizli yıldızla birlikte üç kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanma başarısı göstermişti.

Portekiz'in şampiyonluğuyla noktalanan Euo 2016'da da Ronaldo'nun en önemli destekçileri arasında yer alan tecrübeli savunma oyuncusu, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Porto'ya tranfer olmuştu.