Ozan Tufan, Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Kayserispor karşısında gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan Fenerbahçeli Ozan Tufan, Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a karşı forma giyebilecek mi?

Ziraat Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında 16 Haziran Salı günü saat 20:45'te ile karşı karşıya gelecek.

Aralarındaki yarı final mücadelesinin ilk ayağında bordo mavililer, 2-1'lik skorla galip gelmeyi başarmıştı.

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Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 27. haftasında 'u ağırladığı karşılaşmanın 14. dakikasında kırmızı kart gören Ozan Tufan, Trabzonspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında cezalı duruma düştü.

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Karşılaşmanın 13. dakikasında Brice Dja Djedje ile girdiği ikili mücadelede rakibinin ayak bileğine kontrolsüz bir şekilde basan Ozan Tufan, VAR incelemesi sonrasında doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı.

25 yaşındaki oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.