Ozan Tufan'ın hayali gerçek oldu: Watford transferi açıkladı

Fenerbahçe'nin milli orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Premier Lig'in yeni ekiplerinden Watford'a transfer oldu.

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Premier Lig'in yeni ekiplerinden Watford'a kiralandı.

Vitor Pereira'nın ilk 11'de düşünmediği söylenen 26 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de 2021-22 sezonunun ilk haftasında oynanan Adana Demirspor maçında da oyuna sonradan dahil olmuştu. Portekizli teknik adam, hazırlık kampında da orta alanda Ozan Tufan yerine Miha Zajc'a düzenli olarak forma vermişti.

Milli oyuncu yeni sezonda Premier Lig'in yeni ekibi Watford'un formasını giyecek.

Watford transferi açıkladı

26 yaşındaki orta saha oyuncusu, satın alma opsiyonuyla Watford'a kiralandı.

İngiliz ekibi, resmi sosyal medya hesabından paylaşılan video ile transferi duyurdu.

🇹🇷 Here we go... pic.twitter.com/0tTCjvgzKw — Watford Football Club (@WatfordFC) August 19, 2021

Ayrıca Premier Lig temsilcisi, Fenerbahçe'ye 1 milyon euro'luk kiralama bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe'den teşekkür mesajı

Sarı-lacivertli kulüp ise Ozan Tufan'a bu mesaj ile veda etti:

"Fenerbahçemizin formasını 2015 yılından itibaren başarıyla taşıyan futbolcumuz Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig Takımlarından Watford’a satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştır.



Çok genç yaşta formamızı giyen ve çubuklunun başarısı için ter döken oyuncumuza bugüne kadar verdiği emekleri için teşekkür ediyor ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz.



Yolun açık olsun Ozan Tufan."

Watford orta sahasında tanıdık isimler

Premier Lig'in yeni ekibi Watford'ın orta saha rotasyonunda Süper Lig'den tanıdığımız başka isimler de yer alıyor.

Geçen sezonu Galatasaray'da geçiren Etebo'nun yanı sıra bir dönem Trabzonspor forması giyen Juraj Kucka da Watford forması terletiyor.

Ozan Tufan'ın kariyeri

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı 2015 yılında Bursaspor'dan 7 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

Sarı-lacivertli formayı tüm kulvarlarda 174 maçta giyen başarılı oyuncu, 21 kez rakip fileleri sarsarken 18 de asist kaydetmişti.

Ayrıca milli oyuncu, 2018-19 sezonunun devre arasında Alanyaspor'a kiralanmıştı.

Ozan Tufan, Türkiye A Milli Takımı'nın formasını ise 63 kez giydi ve dokuz da gol kaydetti.

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