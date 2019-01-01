Ozan Tufan: "Fenerbahçe'nin değerini daha iyi anladım"

Ozan Tufan, sarı lacivertli takımın Avusturya kampında çarpıcı açıklamalarda bulundu...

Geçen sezonun ikinci yarısını 'da kiralık olarak geçiren Ozan Tufan, 'deki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeni bir transfer gibi takıma dönmek istediğini belirten Ozan, "Hem Ersun Hocamla hem de Başkanımızla da sürekli telefonla irtibat halindeydik. Benimle her zaman bir diyalog halinde oldular. Hoca ile konuştum ve erkenden çalışmalara başlamamı istedi. Fenerbahçe'ye ilk transfer olduğumda herkesin beklentisi çok yüksekti. O beklentileri karşılayamadım. Benim de hatalarım oldu. Artık yeni bir sayfa açıp herkese yeni bir Ozan göstermek istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum." dedi.

Sarı lacivertli takımın yeni sezonda hak ettiği yerde olacağını belirten Ozan, şöyle devam etti: "Bütün büyük kulüplerin kötü zamanları, kötü yılları olmuştur. Fenerbahçe de geçtiğimiz sezon onlardan bir tanesini yaşamıştır. Bu sene yeni transferlerle, Ersun Hocanın da yeni taktikleriyle ve sistemiyle Fenerbahçe’nin bu sene bunu atlayacağını düşünüyorum. İyi adapte olmuş iyi bir arkadaş grubu ve gerçekten güzel bir dostluk var. Bunun da bu sezon sahaya yansıyacağını düşünüyorum; çünkü herkes çok hırslı ve azimli. Geçen sezonu bir kenara bırakıp bu sene yeni bir sayfa açıp ki bütün takım arkadaşlarım adına konuşuyorum, bütün takım arkadaşlarımla yeni bir sayfa açık güzel bir Fenerbahçe göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Fenerbahçe, bundan sonra layık olduğu yerde olacak."

"Fenerbahçe'nin değerini daha iyi anladım"

Hem kendisinin hem de Fenerbahçe için en iyisini istediğini anlatan Ozan, "Önce kafa olarak kendinizi verirseniz devamı geliyor. Ben bunu yaşadım. Fenerbahçe benim için bir tutku, bir aşk. Bunun değerini çok iyi anladım. Umarım bu formayı bir daha hiç bırakmam." diye konuştu.

"Alanya'ya gitiğimde depresyona girmiştim"

Ozan, Fenerbahçe'yi ailesi olarak gördüğünü ve kendisine gelen tüm teklifleri geri çevirdiğini de anlatırken, "Alanya'ya gittiğimde çok üzülmüştüm, depresyona girmiştim. Buranın değerini daha iyi anladım. Buradan ayrılmak istemiyorum. Sözleşmem de bitiyor, uzatırlar mı bilmiyorum sonuçta yönetimin vereceği bir karar. Ben sadece iyi performans göstermeye bakacağım ve gerisini yönetime bırakacağım." dedi.

"Eljif'i kardeşim gibi severim"

Eljif Elmas’ın ’ye transfer olmasına ilişkin sorulan soruya Ozan Tufan, "Eljif’i kardeşim gibi severim. Çok iyi bir insan ve çok iyi bir karakter. Çok da iyi bir futbolcudur. İtalya’da başarılı olacağını düşünüyorum. Çalışması, azmi ve hırsı iyi olan bir oyuncu. İnşallah bizi orada en iyi şekilde gururlandırır. Fenerbahçe’yi de orada temsil eder. Ona dua etmekten başka bir dileğimiz olamaz. İnşallah en iyisi olur." şeklinde cevap verdi.

Salih Uçan yorumu

Son olarak Salih Uçan’ın Aytemiz Alanyaspor’a transferine ilişkin sorulan soruya Ozan Tufan, şu şekilde yanıt verdi: "Salih ile gitmeden önce de konuştuk. Alanyaspor’un Başkanı, yönetimi ve hocasıyla ki yeni hocasıyla sohbetim olmadı ama çok iyi insanlar. Çok iyi bir ekibi var. Salih’in oraya iyi adapte olacağını düşünüyorum. Takım arkadaşları da iyi insanlar. Orada güzel bir çıkış yakalayacaktır. Bir futbolcunun kafasını tamamen futbola verdiği ve dış etkenlere gözünü kapadığı zaman iyi yerlere gelebileceğini gördüm. Ben de bunlardan birini yaşadım. Salih de yaşadı. Onun da bu evreyi atlatacağını düşünüyorum. İnşallah onun için de en iyisi olur."