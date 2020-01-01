Ozan Tufan: Bir tarihi yok ettiler
Maç sonrası Türkiye Futbol Federasyonu temsilcisinin Galatasaray'ın kazanmasından dolayı video çektiğini savunan Ozan, "Böyle bir şey tarihte var mı? Böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.
Takımın kaptanları olarak konuşmak zorunda olduklarını kaydeden Ozan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Önce bu insanların hakkını yemeyecek. Ceza da alabilirim, başka bir şey de olabilir; umurumda değil. Yazık, futbol çok farklı yere gidiyor. Dudağım kanıyor, rakip suratıma vuruyor; hiçbir şey yok. 8 faul veriyor 'size iyi niyetliyim' diyor. Sempati duyduğum Halil Umut Meler iyi niyetli gelmedi."
Tepkilerini sürdüren Ozan, "Sezon başından beri Fenerbahçe'ye değişik şeyler yapılıyor. Alanyaspor, Malatya maçında olmayacak şeyler oluyor. Hoş değil. Bir tarih var, bu tarihi yok ettiler." değerlendirmesinde bulundu.
Futbolculardan Hasan Ali Kaldırım ise "Maçla ilgili konuşacak bir şeyimiz yok. En az iki tane daha kırmızı kart çıkması gerekiyordu." şeklinde konuştu.