Ozan Tufan, Alanyaspor yolunda! Anlaşma tamam...

Fenerbahçe, uzun süredir kadro dışı bulunan genç futbolcusu Ozan Tufan'ı Alanyaspor'a kiraladı.

Devre arasında ilk transferini Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katarak gerçekleştiren Fenerbahçe, bir yandan da verim alamadığı futbolcuları elden çıkarmaya çalışıyor.

Bip Spor'un haberine göre; sarı lacivertliler, uzun süredir kadro dışı bulunan ve U21 takımıyla birlikte çalışmalarını sürdüren Ozan Tufan'ı kiralamak için Alanyaspor ile anlaşma sağladı.

Sezonun ikinci yarısını Akdeniz ekibinde geçirecek olan 23 yaşındaki orta saha, sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecek.

2015 yılında 7 milyon euro karşılığında Bursaspor'dan transfer edilen Ozan, sezonun ilk yarısında Süper Lig'de forma şansı bulamadı.