Ozan Kabak'ın son talibi Inter oldu

Inter'in Galatasaray'ın genç stoperi Ozan Kabak'ı başka kulüplere kaptırmadan bir an önce transfer etmek istediği iddia edildi.

Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak, performansıyla Avrupa'nın devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor.

Manchester United ve Manchester City'nin devreye girmesinin ardından Serie A ekibi Inter de transferi bitirmek için düğmeye bastı. TuttoMercatoWeb' de yer alan habere göre, Ozan tranferi için City ve United'la yarışan Inter'de göreve yeni başlayan Genel Menajer Giuseppe Marotta ve Futbol Direktörü Piero Ausilio, bir araya gelip Ozan transferini masaya yatıracak. Ozan için İtalyan ekibinin düşündüğü bonservis ücreti ise 10 milyon euro.

Ancak Ozan'ın Avrupa Birliği vatandaşı olmaması, Inter'i düşündürüyor. Ozan, bu yüzden ya sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacak ya da başka bir İtalyan kulübüne kiralanacak. Galatasaray'ın ise Ozan konusunda aceleci davranmak istemediği ve İngiltere'den de gelecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği belirtildi.