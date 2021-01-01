Ozan Kabak resmen Liverpool'da!

Liverpool, Schalke 04'ten milli futbolcu Ozan Kabak'ı kiralık olarak renklerine bağladı.

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Schalke 04'ten milli futbolcu Ozan Kabak'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Virgil van Dijk ve Joel Matip'in sakatlıkları nedeniyle stoper transferine yönelen Liverpool, uzun süredir takip ettiği Ozan Kabak transferinde mutlu sona ulaştı. Genç futbolcu kiralık olarak İngiliz devine transfer oldu.

Transferine ilişkin işlemlerini Almanya'da tamamlayan Ozan Kabak'ın bu hafta içi Liverpool şehrine geleceği kaydedildi.

It’s official! 😎@ozankabak4 joins us on loan from @s04 until the end of the season 👊 — Liverpool FC (@LFC) February 1, 2021

Jürgen Klopp kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, ''Ozan Kabak gerçekten çok büyük bir yetenek. Onunla çalışmak için sabırsızlanıyoruz'' dedi.

Galatasaray altyapısında yetişen Ozan Kabak 11 milyon euro'ya Stuttgart'a transfer olmuş, sonrasında 15 milyon euro'ya Schalke'nin yolunu tutmuştu.

Ozan Kabak'tan Schalke'ye veda

Ozan Kabak, transferinin açıklamasının ardından sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe olarak paylaştığı mesajda, "Bir buçuk yılı aşkın süredir formasını giydiğim Schalke 04 Kulübünden bugün itibarıyla ayrılmış bulunuyorum. Burada geçirdiğim süre boyunca mavi-beyaz renkler için birlikte mücadele ettiğim tüm takım arkadaşlarıma ve hocalarıma teşekkür ederim. Schalke 04 Kulübü en kısa zamanda layık olduğu yerlere gelecektir. Desteğini her zaman arkamda hissettiğim Schalke 04 taraftarlarına sevgi ve saygılarımla..." ifadelerini kullandı.

Alman kulübünün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda Ozan Kabak için, "Ozan, sana gelecekte her şeyin en iyisini ve başarılarının devamını dileriz." dilekleri iletildi.