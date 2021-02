Ozan Kabak resmen Liverpool'da!

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Schalke 04'ten milli futbolcu Ozan Kabak'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Virgil van Dijk ve Joel Matip'in sakatlıkları nedeniyle stoper transferine yönelen Liverpool, uzun süredir takip ettiği Ozan Kabak transferinde mutlu sona ulaştı. Genç futbolcu kiralık olarak İngiliz devine transfer oldu.

Transferine ilişkin işlemlerini Almanya'da tamamlayan Ozan Kabak'ın bu hafta içi Liverpool şehrine geleceği kaydedildi.

It’s official! 😎@ozankabak4 joins us on loan from @s04 until the end of the season 👊