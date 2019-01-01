Ozan Kabak, Madrid bileti almaya hazırlanıyor
Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, dev Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.
Sky Sports Almanya'nın haberine göre La Liga devlerinden Atletico Madrid, Stutgart'ta başarılı bir form yakalayan Ozan'ı kadrosuna katmak istiyor.
Genç oyuncunun transferi için İspanyol ekibi, 30-40 milyon euro gibi bir bonservis bedeli ödemeye hazırlanıyor.
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2018-2019 sezonunun ilk yarısında Atletico Madrid'in, Ozan'ı U17 Avrupa Şampiyonası'ndan beri izlediği iddia edilmişti.
Almanya'nın en prestijli gazetelerinden Bild ise Ozan Kabak'ın sözleşmesindeki ilginç bir detayı açıkladı. Habere göre Stuttgart'ın küme düşmesi hâlinde takımdan ayrılması beklenen Ozan'ın sözleşmesinde, tam 15 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.