Ozan Kabak, Madrid bileti almaya hazırlanıyor

Galatasaray'da gösterdiği performansla devre arasında Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, hız kesmeden ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Devre arası transfer döneminde 'dan 'a transfer olan Ozan Kabak, dev Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

Sky Sports 'nın haberine göre devlerinden , Stutgart'ta başarılı bir form yakalayan Ozan'ı kadrosuna katmak istiyor.

Genç oyuncunun transferi için İspanyol ekibi, 30-40 milyon euro gibi bir bonservis bedeli ödemeye hazırlanıyor.

2018-2019 sezonunun ilk yarısında Atletico Madrid'in, Ozan'ı U17 Avrupa Şampiyonası'ndan beri izlediği iddia edilmişti.

Almanya'nın en prestijli gazetelerinden Bild ise Ozan Kabak'ın sözleşmesindeki ilginç bir detayı açıkladı. Habere göre Stuttgart'ın küme düşmesi hâlinde takımdan ayrılması beklenen Ozan'ın sözleşmesinde, tam 15 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.