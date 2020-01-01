Ozan Kabak: Fenerbahçe'de oynama ihtimalim yok

Schalke'nin genç savunmacısı Ozan Kabak, Galatasaray'a olan bağı nedeniyle, olası bir teklif halinde Fenerbahçe'de forma giymeyeceğini söyledi.

04 forması giyen Ozan Kabak, bir gün 'de oynama ihtimalinin bulunmadığını söyledi.

Ünlü gazeteci Ayşe Arman'ın Instagram yayınına konuk olan Ozan, takipçilerden gelen "Bir gün Fenerbahçe'de oynar mı?" sorusuna "Ben Galatasaraylıyım, bir gün Fenerbahçe'de oynama ihtimalim yok." yanıtını verdi.

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altyapısında yetiştikten sonra 2019'da 'a ve oradan Schalke'ye transfer olan 20 yaşındaki stoper, 'ya uyum sağlamakta ilk etaplarda zorlandığını itiraf ederken "Almanya demek, problem demek. Taşındım, koltuk siparişi verdim, 12 haftada geldi koltuklarım. Allah'tan bir Türk buldum, bana numunelik eşya verdi. Almanların pratik zekası sıfır, 12 haftaysa, 12 hafta. Ne yazıyorsa o." şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den övgüyle bahseden Ozan Kabak "Fatih Terim size güvendiyse, siz de onu mahçup etmemek zorundasınız. Ben de öyle yaptım. Şampiyonlar Ligi ve ligde üst üste maçlar oynadım. Zamanla heyecanı attım ve iyi maçlar çıkardım. Fatih Hocamın her zaman yanına giderim, 'ye döndüğümde ilk gittiğim yerlerden biri Florya'dır. O da her zamanki babacanlığıyla beni karşılar ve sohbet ederiz." ifadelerini kullandı.

Ozan Kabak, İngiltere, İspanya veya İtalya'da sürekli şampiyonluğa oynayan ve Şampiyonlar Ligi'ne düzenli katılan bir takıma transfer olmaya sıcak baktığını da sözlerine ekledi.