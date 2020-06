Ozan Kabak: Emin Bayram'ın oynamasını çok istiyorum

Kendisi gibi Galatasaray altyapısından yetişen Emin Bayram'ı öven Ozan Kabak, genç stopere destek verdi.

altyapısında yetişen ve önce 'a ardından da 'ye transfer olan Ozan Kabak EURO 2020, Emin Bayram, Fatih Terim ve Şenol Güneş hakkında konuştu.

Gillette’in düzenlediği Gillette PES Turnuvası'a katılan Ozan Kabak, turnuvanın finalinden sonra özel açıklamalarda bulundu.

Ozan, EURO 2020’nin ertelenmesi ile ilgili “Daha hayırlı oldu” ifadelerini kullanırken "Bir çok sakat arkadaşımız vardı. Hayırlısı böyleymiş. Milli Takım Whatsapp grubumuz var. Sık sık yazışıyoruz. Merih ve Hakan Abi ile görüşüyorum. Düsseldorf’tan Kenan abi ve Kaan abi ile görüşüyoruz. Herkes var grupta. Oradan haberleşiyoruz. Galatasaray altyapısından da herkesle düzenli olarak haberleşiyoruz" dedi.

'Fatih Hoca'nın güvenini boşa çıkarmaz'

Galatasaray'da yaşanan sakatlıklar nedeniyle forma şansı doğan Emin Bayram'a Ozan Kabak tam testek verdi;

"Bizim alt yapıdan gelen 2000 jenerasyonu vardı. Bu jenerasyonda sayamayacağım kadar yetenekli arkadaşımız var. Hepsi çok yetenekli ve onları çok iyi tanıyan biri olarak diyebilirim ki, fırsat bulduklarında değerlendirecek potansiyele sahipler. Bu fırsatı bulmaları için de çok çalışmaları gerekiyor. Emin ile küçüklükten beri tanışıyoruz. Oynamasını çok istiyordum.

Oynadığında aradım, tebrik ettim. Elimden geldiğince deneyimlerimi ona anlatmaya çalıştım. Fatih hoca ona formayı verdiği an, o güveni boşa çıkarmayacağını biliyorum. Kendisi çok efendi bir çocuk. Şu an 17 yaşında. Gelişimi nasıl devam edecek, ne kadar süre alacak bunlar önemli… Fatih hoca hazır gördüğü an oynatacaktır, çünkü Fatih Hoca gençleri cesaretle sahaya süren bir isimdir.

Fatih hoca beni ligin son maçında oynatacağını söylememişti. Antrenmanlarda abilerim de bana “Her an oynayabilirsin, iyi gidiyor” diyorlardı. Fatih Hoca çok değerli. Her gittiğimde de kendisini ziyaret edip, elini öpüyorum. En son şubat ayında İstanbul’a gitmiştim ve yine kendisini ziyaret etmiştim."

Sakatlığının üzerinden 3 ay geçtiğini ve son 3 maçta da forma giydiğini hatırlatan genç stoper, kendini çok iyi hissteiğini belirtti.

Şenol Güneş hakkında da konuşan Ozan, "Şenol hoca ile ilk kez A Milli Takım’a davet edildiğimde tanışmıştım. Bizlerle çok ilgili, her zaman her fırsatta bizleri arıyor. Sürekli iletişim halindeyiz. Tecrübelerini bize çok güzel bir şekilde aktarıyor. Herkesin umutla baktığı bu takımın toplanmasında çok büyük bir emeği var. Onun liderliğinde çok iyi bir turnuva geçireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.