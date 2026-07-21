Sky Avusturya’nın “DAB | Sesli Kanıt Özel – Dünya Kupası Sürümü” adlı podcast’inde, eski Alman milli futbolcu, hoşgörü gösterilmemesi ve buna uygun sonuçların alınması gerektiğini savundu.

İspanya ile oynanan Dünya Kupası finalinde 0-1 mağlup olduktan hemen sonra, Arjantinli iki oyuncu Nahuel Molina ve Leandro Paredes son derece çirkin hareketleriyle dikkatleri üzerlerine çekmişti.

Atletico Madrid'in sol bek oyuncusu, sevinçle yanından geçen ve hiçbir şekilde kışkırtıcı davranışta bulunmayan Rodri'ye hiçbir uyarı yapmadan göğsüne yumruk attı. Barça'dan Eric Garcia, takım arkadaşının yardımına koşmak istediğinde ise Molina'nın öfkesinin hedefi haline geldi.

Arjantinli oyuncu Garcia’yı yere itti, ardından Paredes de olaya müdahale ederek İspanyol oyuncuyu boynundan tutarak saldırdı. Gavi adlı bir başka İspanyol oyuncu da durumu yatıştırmak için araya girmeye çalıştığında, o da Paredes’ten bir darbe yedi ve yere düşürüldü.

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Dietmar Hamann, 12 aylık men cezası talep ediyor

Hamann, böyle utanç verici bir davranışın tekrarlanmaması için artık sert önlemler alınması gerektiğini savunuyor: “İkisini de bir yıl süreyle men ederdim ve geri dönüp dönmeyeceklerini kendileri düşünsünler. Ama böyle bir şey kabul edilemez.”

52 yaşındaki Hamann, bu tür eylemlere “hiç anlayış göstermediğini” belirtti. “Bunun cezalandırılması gerekiyor ve bu konuda da fazla hoşgörülü davranılmamalı. Ben ikisini de on iki ay boyunca sahalardan uzaklaştırırdım.”

Oysa Arjantin, süperstar Lionel Messi’nin güçlü performansları sayesinde turnuva boyunca aslında büyük bir sempati toplamıştı. “Bu sempati büyük ölçüde mahvoldu,” dedi Hamann.

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FIFA olayları soruşturacak

Molina ve Paredes’e nasıl ve ne tür bir yaptırım uygulanacağı henüz belirsiz. ESPN dahil birçok uluslararası medyanın alıntı yaptığı bir FIFA açıklamasında, maç sonrası olaylarla ilgili olası ihlalleri soruşturmak üzere bir disiplin ve etik savcısının atandığı belirtildi. Buna göre, ilgili rapor hazır olur olmaz daha fazla ayrıntı açıklanacak.

İspanya’nın kalecisi Unai Simon ise çok daha olgun bir galip olarak öne çıktı; ortalık biraz sakinleştikten sonra her bir Arjantinli oyuncunun yanına giderek onlarla el çakıştı ve başarılar diledi.