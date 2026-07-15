Oyuncunun isteği ve alternatif arayışı… Olic, Real Madrid’e yaklaştı mı?

Basında yer alan haberler, Bayern Münih’in kanat oyuncusu Fransız Michael Oliisi’nin önümüzdeki yaz transfer döneminde Real Madrid’e transfer olma konusundaki durumuna ilişkin yeni gelişmeleri ortaya koydu.

Bazı haberler, Olesi'nin geçen sezon Bayern Münih'te ve 2026 Dünya Kupası'nda Fransa milli takımında sergilediği olağanüstü performansın ardından, Real Madrid'in önümüzdeki sezon bu oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini doğrulamıştı.

Güvenilir gazeteci Santi Ona, “X” sitesindeki kişisel hesabı üzerinden, Oulissi’nin kendisinin de Real Madrid’e transfer olmak istediğini, çünkü bu kulübün gelişimini tamamlaması için en uygun yer olduğunu düşündüğünü belirtti.

Bu istek, Oulisi'yi kadrosundaki eksik parça olarak gören ve onun hizmetlerini almak için rekor bir bedel belirleyen Real Madrid'in isteğiyle de örtüşüyor.

Bavyera kulübü, Fransız kanat oyuncusunun ayrılması fikrini resmen reddettiğini ve hatta sözleşmesini uzatmak için çalıştığını açıklasa da, aynı zamanda ayrılması durumunda onun yerine geçecek uygun bir alternatif bulmaya çalışıyor.

Ona, Oulissi’nin dün Salı günü yarı finalde İspanya milli takımına 2-0 yenilerek 2026 Dünya Kupası’na resmen veda etmesinin ardından Bayern Münih yönetimi ile görüşmelere başlayacağını doğruladı.

Oulissi’nin geçen sezon Bayern Münih formasıyla 52 maça çıktığı ve bu maçlarda 22 gol atıp 31 asist yaptığı, Fransa milli takımıyla ise Dünya Kupası’nda 7 maça çıkıp gol atamasa da 6 asist yaptığı belirtiliyor.