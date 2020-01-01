Oyuncu Puanları: Trabzonspor 2-1 Sivasspor

İşte OPTA verilerine göre Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmalarında Demir Grup 'u konuk eden , rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.

Bordo-mavili ekip bu sonucun ardından ligdeki galibiyet serisini altı maça çıkararak maç eksiğine rağmen liderlik koltuğuna otururken, Demir Grup Sivasspor'un ligdeki galiibyet hasreti ise dört maça çıktı.

Karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller 4. dakikada Alexander Sörloth ve 43. dakikada Caner Osmanpaşa'dan (kk.) geldi.

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Demir Grup Sivasspor'un tek golünü ise 90+3. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti.

OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle: