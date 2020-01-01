Oyuncu Puanları: Trabzonspor 2-1 Sivasspor
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Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmalarında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Trabzonspor, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.
Bordo-mavili ekip bu sonucun ardından ligdeki galibiyet serisini altı maça çıkararak maç eksiğine rağmen liderlik koltuğuna otururken, Demir Grup Sivasspor'un ligdeki galiibyet hasreti ise dört maça çıktı.
Karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller 4. dakikada Alexander Sörloth ve 43. dakikada Caner Osmanpaşa'dan (kk.) geldi.
Demir Grup Sivasspor'un tek golünü ise 90+3. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti.
OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:
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TRABZONSPOR
|OYUNCU
|PUAN
|Joao Pereira
|7,2
|Badou Ndiaye
|7,1
|Alexander Sörloth
|7,0
|Manuel Da Costa
|6,3
|Doğan Erdoğan
|6,2
|Anthony Nwakaeme
|6,1
|Gaston Campi
|6,1
|Uğurcan Çakır
|5,9
|Filip Novak
|5,7
|John Obi Mikel
|5,7
|Guilherme
|5,5
|Abdulkadir Parmak
|5,2
|Jose Sosa
|4,5
|Hüseyin Türkmen
|?
|
SİVASSPOR
|OYUNCU
|PUAN
|Mustapha Yatabare
|6,9
|Mert Hakan Yandaş
|6,8
|Yasin Öztekin
|6,5
|Mamadou Samassa
|6,4
|Uğur Çiftçi
|6,3
|Fernando
|6,0
|Claudemir
|6,0
|Marcelo Goiano
|5,8
|Samba Camara
|5,6
|Fatih Aksoy
|5,6
|Ziya Erdal
|5,6
|Aaron Appindangoye
|5,2
|Hakan Arslan
|5,1
|Caner Osmanpaşa
|4,0